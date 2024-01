Hội nghị trực tuyến bàn phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất giữa các tỉnh đã phân bổ đến năm 2025 tại Quyết định số 326/QĐ-TTg bảo đảm không vượt quá chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 đã được Quốc hội phê duyệt. Trong đó, điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trên cơ sở tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương đề xuất; kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất tính đến thời điểm 31/12/2022; phân tích, đánh giá chuyển dịch đất đai; các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, có kế hoạch bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn vốn khác. Các dự án đã và đang thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư để đưa nguồn lực đất đai vào khai thác sử dụng kịp thời, hiệu quả. Ưu tiên cho các địa bàn có tiềm năng, khả năng thu hút đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh do việc đầu tư phát triển mới hệ thống hạ tầng. Đối với việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ. Đối với đất trồng lúa điều chỉnh tăng, giảm theo tỷ lệ điều chỉnh của nhóm đất phi nông nghiệp...

Về đề xuất nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 360/CĐ-TTg, UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp, đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật, Bộ TN&MT sẽ có ý kiến trong quá trình thẩm định quy hoạch tỉnh và cập nhật trong quá trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Bộ TN&MT tiếp tục theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu giữa các địa phương chưa sử dụng, sử dụng chưa hiệu quả cho các địa phương có cơ hội thu hút đầu tư, khai thác sử dụng tài nguyên đất hiệu quả, bền vững, đồng thời làm cơ sở nhằm quản lý, sử dụng đất hiệu quả, không để đất hoang hóa; phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành: Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Tây Ninh... đề xuất bổ sung chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất.

Tại tỉnh Nghệ An, đối với đất lâm nghiệp, UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu đất rừng sản xuất là 633.425 ha (tăng 16.620 ha so với chỉ tiêu phân bổ); đất rừng phòng hộ là 323.743 ha (giảm 48.074 ha so với chỉ tiêu phân bổ); đất rừng đặc dụng là 169.665 ha (giảm 1.397 ha so với chỉ tiêu phân bổ). Hiện nay theo phương án đề xuất của Bộ TN&MT tại Tờ trình số 99/TTr-BTNMT ngày 15/12/2023 thì tỉnh Nghệ An chưa được điều chỉnh mà vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 326/QĐ-TTg.

Đối với đất phi nông nghiệp, để phù hợp với việc tăng chỉ tiêu đất an ninh và đất năng lượng nêu trên, tỉnh Nghệ An đề nghị bổ sung tăng thêm 132 ha đất phi nông nghiệp, đồng thời giảm 132 ha đất nông nghiệp. Đối với đất khu công nghiệp, tỉnh Nghệ An đề xuất phân bổ thêm 897 ha để chỉ tiêu đất khu công nghiệp đến năm 2025 là 4.373 ha (đây cũng là chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Nghệ An đến năm 2030). Đối với đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao, tỉnh đề xuất điều chỉnh tăng chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao thêm 860 ha (để đến năm 2025 là 2.267 ha). Hiện nay theo phương án đề xuất của Bộ TN&MT tại Tờ trình số 99/TTr-BTNMT ngày 15/12/2023 thì tỉnh Nghệ An chưa được điều chỉnh mà vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 326/QĐ-TTg.

Chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng chí Trần Hồng Hà – Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị thực hiện việc điều chỉnh phân bổ một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 với quan điểm nhìn vào lợi ích Quốc gia, ưu tiên những dự án tạo ra sự lan tỏa liên tỉnh, ưu tiên vào các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển đất nước, dựa trên quyết định của cấp có thẩm quyền cấp cao hơn; không được phép dựa trên việc nhìn lợi ích cục bộ của từng vùng, địa phương. Trong sự điều chỉnh, có những chỉ tiêu cứng không điều chỉnh được liên quan đến cánh rừng tự nhiên, Khu bảo tồn Quốc gia, Di sản văn hóa thiên nhiên, lịch sử... Ưu tiên những tiêu chí về hạ tầng Quốc gia, các dự án trọng điểm Quốc gia, những địa phương đang có cơ hội thu hút đầu tư, đưa đất vào sử dụng hiệu quả, tạo điều kiện để “nơi nào có cơ hội thì phát triển trước, nơi nào phát triển sau sẽ được ưu tiên trên cơ sở có một cơ chế để lắng nghe và điều chỉnh kịp thời”, “khi địa phương xuất hiện tiềm năng và khẳng định tiềm năng đó thì Thủ tướng Chính phủ sẽ lắng nghe, đánh giá cụ thể tình hình, điều chỉnh trong nội bộ, trước tiên cho việc điều chỉnh đất phi nông nghiệp”.

Đánh giá cao Bộ TN&MT trong việc thực hiện nghiêm ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ TN&MT tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương trao đổi, thống nhất hoàn thiện lại bộ tiêu chí, ưu tiên các dự án phát triển hạ tầng Quốc gia, liên vùng, kết nối vùng, kết nối các khu kinh tế, du lịch, các dự án kinh tế có tính lan tỏa chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; dựa vào thị trường và dựa vào khả năng đầu tư, khả năng phát triển; cần có sự điều chỉnh linh hoạt tiếp cận theo thị trường. Bộ TN&MT có hướng dẫn quy định lại để làm cơ sở cho Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ quỹ đất...

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn