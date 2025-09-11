Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Các đại biểu tham dự hội nghị

Việc tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến quyết tâm chính trị thành hành động cách mạng cụ thể, tạo khí thế và động lực mới trong toàn Đảng bộ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh – Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh - Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh cho biết, Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới. Đại hội đã thảo luận dân chủ, thống nhất cao, thông qua Nghị quyết với chủ đề: “Đoàn kết thống nhất, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, đột phá phát triển, góp phần đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước.” Đồng thời, Đại hội cũng đã khẳng định phương châm hành động trong nhiệm kỳ là: “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”. Đây vừa là kim chỉ nam, vừa là lời hiệu triệu hành động đối với toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ UBND tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội. Trong đó, đánh giá rõ kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; đồng thời làm rõ chủ đề, phương châm hành động, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp và các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng dự thảo, trình xin thêm ý kiến của các đồng chí tham dự hội nghị, trên cơ sở góp ý của Hội nghị, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ kịp thời ban hành và triển khai tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Để hội nghị đạt kết quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh đề nghị các đồng chí đại biểu tham dự chấp hành tốt nội quy Hội nghị, tham dự Hội nghị đảm bảo thời gian, không làm việc riêng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, lĩnh hội đầy đủ các nội dung Nghị quyết. Đây là cơ sở quan trọng để cấp uỷ cơ sở, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp uỷ căn cứ triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội ở cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I là kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng đổi mới và phát triển của toàn Đảng bộ. Quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết chính là khâu then chốt, để biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong cuộc sống. Từ việc quán triệt, học tập Nghị quyết hôm nay, giúp chúng ta có sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, xây dựng quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.

Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh Hoàng Văn Nhiên quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hội nghị đã được nghe Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh Hoàng Văn Nhiên quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội, trong đó nhấn mạnh chủ đề: “Đoàn kết thống nhất, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, đột phá phát triển, góp phần đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước”; cùng phương châm hành động xuyên suốt: “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả.”

Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh Hoàng Văn Nhiên cũng làm rõ những nội dung gồm đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế trong nhiệm kỳ qua; làm rõ mục tiêu tổng quát, 8 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 5 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, phân tích làm rõ các nội dung dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Phạm Tuấn Vinh phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Phạm Tuấn Vinh đánh giá, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I là sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đưa Nghị quyết vào cuộc sống chính là trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh đề nghị ngay sau Hội nghị này, cấp uỷ cơ sở cần tiếp tục nghiên cứu sâu, nắm vững tinh thần, nội dung Nghị quyết. Khẩn trương, chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; phân công nhiệm vụ rõ ràng, xác định mốc thời gian, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất từ chủ trương đến hành động.

Căn cứ Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 30/8/2025 của Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập tại cơ sở đảm bảo yêu cầu về nội dung, đối tượng, thời gian tổ chức. Đồng thời xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của đảng uỷ, chi bộ mình để mỗi cán bộ, đảng viên nắm và thực hiện.

Cấp uỷ cơ sở, trực tiếp là đồng chí bí thư các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, tiên phong trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, mỗi tập thể, cá nhân phải gắn liền với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc để Nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, làm cho Nghị quyết thấm sâu vào nhận thức, trở thành hành động tự giác của từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Mỗi đồng chí dự Hội nghị hôm nay phải thực sự là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần tạo sự lan tỏa rộng rãi trong toàn Đảng bộ…

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn