Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ năm 2024

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan của Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Năm 2024, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh đối ngoại. Công an, Quân đội các đơn vị, địa phương đã phối hợp làm tốt công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa hai lực lượng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, nhất là trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người. Phối hợp tuần tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới, vùng biên.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Tại Nghệ An, ba lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã tích cực, chủ động phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp sát, hợp với tình hình địa phương để chỉ đạo triển khai các mặt công tác an ninh, quốc phòng; qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và nhiệm vụ quốc phòng.

Các lực lượng đã tích cực, quyết liệt phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo xây dựng, triển khai có hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh, trật tự; điển hình là mô hình “xã biên giới sạch về ma túy” tại 27 xã biên giới với mục tiêu từng bước đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy; các mô hình treo cờ Tổ quốc trên các tuyến đường đến từng giáo xứ, giáo họ được Bộ Công an đánh giá cao. Trong năm 2024, Đoàn Thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh đã tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc trong thực hiện mô hình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cho ngư dân đi biển.

Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động trao đổi, kịp thời, linh hoạt trong phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ, nhất là các vụ khiếu kiện phức tạp trong nhân dân, các vụ đình công của công nhân, các vụ phức tạp liên quan đến tôn giáo. Các lực lượng đã triển khai quyết liệt, hiệu quả đợt tấn công trấn áp tội phạm; phối hợp hành động rất chặt chẽ và bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội diễn ra trên địa bàn.

Trong năm, các lực lượng đã phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới, biển đảo; thường xuyên tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát biên giới và các hoạt động tiếp xúc, trao đổi thông tin tình hình với lực lượng vũ trang nước bạn Lào, qua đó, nâng cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị và kịp thời trao đổi, phối hợp giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc, tình hình liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã thông tin về tình hình thế giới khu vực; thông tin về những chủ trương lớn trong sắp xếp tổ chức bộ máy, xử lý các dự án lớn gây lãng phí; những lĩnh vực sẽ được ưu tiên đầu tư; những vấn đề an sinh xã hội liên quan đến vấn đề đảm bảo an ninh quốc phòng.

Khẳng định năm 2024, tình hình an ninh quốc phòng được đảm bảo ổn định, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ yêu cầu hai lực lượng cần nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế khách quan, chủ quan đã được chỉ ra, đặc biệt là phải có kế hoạch, giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại xuất phát từ nguyên nhân chủ quan đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đưa kết quả công tác phối hợp ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn nữa.

Lưu ý về những vấn đề cần chú ý trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng, nhất là năm 2025 có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ yêu cầu hai lực lượng tiếp tục công tác phối hợp trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia; đập tan mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm. Chủ động phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình liên quan đến công tác bảo đảm quốc phòng an ninh, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; triển khai đồng bộ các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, nhất là các tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự. Phối hợp chặt chẽ triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ, các lễ hội đầu Xuân và các nhiệm vụ quốc phòng…

Tác giả: PQ

Nguồn tin: nghean.gov.vn