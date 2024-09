Hội nghị giao ban báo chí tháng 9

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Bá Hảo thông tin về công tác báo chí tháng 8

Trong tháng 8/2024, các cơ quan báo chí đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, quản lý nhà nước của Sở TT&TT. Trong đó, những nội dung trọng tâm trong phiên họp thường kỳ tháng 8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh đã được cơ quan báo chí nhấn mạnh.

Nhiều cơ quan báo chí đã đánh giá bức tranh kinh tế Nghệ An trong tháng 8/2024; phản ánh những tín hiệu tích cực của nền kinh tế Nghệ An nhìn từ tốc độ tăng trưởng GDP, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu; nhận định, phân tích về thời cơ cũng như thách thức và giải pháp để đạt được mục tiêu, kịch bản đề ra của năm 2024; nhấn mạnh nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháo gỡ các vướng mắc phát sinh nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2024.

Các cơ quan báo chí có nhiều bài viết phản ánh vướng mắc giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ thi công đối với các dự án trọng điểm; thông tin dịch sâu róm; khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở địa bàn vùng cao; trong thực hiện chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam…

Các cơ quan báo chí cũng đã tăng cường nhiều bài viết, chương trình cảnh báo sạt lở; kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở nhằm giảm thiệt hại về tính mạng, nhà cửa của người dân, công trình cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí còn phản ánh tình trạng dự án chậm tiến độ; dự án “treo”, dự án sử dụng đất không đúng mục đích, dự án triển khai không hiệu quả, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai, ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, làm giảm niềm tin, kìm hãm sự phát triển nhưng chưa được các cơ quan chức năng xử lý quyết liệt. Một số ý kiến cho rằng tỉnh cần giải quyết, xử lý quyết liệt đối với tình trạng trên nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong tháng 8/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng hợp 5 vấn đề báo chí phản ánh; tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành 4 văn bản xử lý 5 vấn đề báo chí nêu.

Kết luận hội nghị giao ban, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá trong thời gian qua, các cơ quan báo chí đã có đóng góp rất lớn trong công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động trên địa bàn tỉnh; đặc biệt đã kịp thời đưa tin, bài, phóng sự về những kinh nghiệm hay, bài học quý được rút ra trong quá trình triển khai dự án đường dây 500kV đoạn đi qua tỉnh Nghệ An.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Tăng cường thông tin, tuyên truyền làm nổi bật kết quả, thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực của 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với 5 nhóm chương trình, 21 đề án trọng điểm; nội dung thực hiện, triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024. Tiếp tục tuyên truyền các phong trào, mô hình, điển hình thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục tuyên truyền các phong trào, mô hình, điển hình thực hiện tốt, gắn với chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo Bác Hồ...; tích cực hưởng ứng các giải báo chí năm 2024. Tuyên truyền đậm nét các sự kiện, các ngày lễ lớn trong tháng. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền những kết quả tích cực, rõ nét trong công tác thu hút đầu tư, văn hóa - xã hội; dịch vụ - du lịch; cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; làm tốt công tác an sinh xã hội gắn với việc triển khai ủng hộ xây dựng nhà ở cho người nghèo; tiếp tục quan tâm thông tin, phản ánh chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường thu ngân sách, quyết liệt cải cách hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của tỉnh.

Các cơ quan báo chí tích cực đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về triển khai các nhiệm vụ năm học mới 2024 – 2025 của ngành giáo dục; tuyên truyền về ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường; đồng thời, là cầu nối, phản ánh để các nhà hảo tâm được biết, chia sẻ, giúp đỡ với nhiều hoàn cảnh khó khăn để các em được đến trường. Chủ động, cập nhật thông tin tình hình mưa lũ; tăng cường cảnh báo, phòng, chống thiên tai, bão lũ; hướng dẫn, tuyên truyền người dân chủ động ứng phó với những diễn biến thất thường của thời tiết…

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền phương án chăm sóc cây trồng vụ Hè - Thu, hỗ trợ cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy các sản phẩm công nghiệp chủ lực; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo nhu cầu về thuốc, vật tư, hóa chất; tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm giao mùa. Tích cực tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ; công tác phòng chống ma túy; các hoạt động đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh...

