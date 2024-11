Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 11/2024

Quang cảnh hội nghị giao ban

Trong tháng 10/2024, các cơ quan báo chí đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, quản lý nhà nước của Sở TT&TT.

Trên lĩnh vực thời sự, chính trị các hoạt động thăm và làm việc tại Nghệ An của lãnh đạo Bộ, ban, ngành; các hoạt động đối ngoại, đối nội của lãnh đạo tỉnh đã được các cơ quan báo chí cập nhật thông tin đầy đủ.

Các cơ quan báo chí tiếp tục có nhiều bài viết, phóng sự tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nêu bật những kết quả, những dấu ấn đậm nét trong hơn 4 năm của nhiệm kỳ 2020 - 2025; khẳng định quyết tâm của cấp ủy, chính quyền trong triển khai mục tiêu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước. Đồng thời, các cơ quan báo chí đã mở chuyên mục hướng đến thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí đã thông tin, tuyên truyền nổi bật những chỉ đạo, điều hành về kinh tế - xã hội của lãnh đạo tỉnh, tập trung vào những nội dung: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các dự án trọng điểm; đánh giá, nhấn mạnh những kết quả phát triển kinh tế - xã hội tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực; nhận định, phân tích về thời cơ cũng như thách thức và giải pháp để đạt được mục tiêu, kịch bản đề ra của năm 2024; nhấn mạnh nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháo gỡ các vướng mắc phát sinh nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024.

Tình trạng dự án chậm tiến độ; dự án “treo”, dự án triển khai không hiệu quả, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai, ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, làm giảm niềm tin, kìm hãm sự phát triển nhưng chưa được các cơ quan chức năng xử lý quyết liệt tiếp tục được các cơ quan báo chí và một số trang mạng xã hội đề cập, phản ánh...

Bên cạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, các cơ quan báo chí còn tích cực kêu gọi ủng hộ và trực tiếp ủng hộ số tiền hơn 01 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 11/2024

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 11/2024, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII. Đặc biệt là tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIV của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Cùng với đó, đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 137/2024/QH15 về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Chương trình hành động số 68 - CTr/TU ngày 15/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; việc triển khai Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025... Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024; các phong trào, mô hình, điển hình thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, tuyên truyền đậm nét các sự kiện, các ngày lễ lớn trong tháng: 107 năm Cách mạng tháng 10 Nga (7/11/1917 – 7/11/2024); ngày Pháp luật năm 2024 (9/11); Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân (18/11); 78 năm Ngày truyền thống Hội chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2024); Ngày truyền thống Uỷ ban MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2024); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam (23/11); các hoạt động kỷ niệm 10 năm Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh...

