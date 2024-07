Hội nghị giao ban báo chí tháng 7

Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí, các phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2024

Những vấn đề, sự kiện nổi bật trên các lĩnh vực được thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời

Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Bá Hảo thông tin về công tác báo chí tháng 6/2024

Trong tháng 6/2024, những vấn đề, sự kiện nổi bật trên các lĩnh vực thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa đã được các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời. Trong đó, những nội dung trọng tâm trong phiên họp thường kỳ tháng 6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh đã được cơ quan báo chí nhấn mạnh. Đồng thời, các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời những nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Nhiều bài viết khẳng định việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An là tiền đề quan trọng giúp tỉnh có thêm tiềm lực để phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Nhiều cơ quan báo chí có các bài viết, chương trình phản ánh các hoạt động kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024). Cũng trong dịp này, nhiều báo có các bài viết khẳng định những đóng góp to lớn, những nỗ lực, cống hiến của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; tôn vinh những người làm báo các thế hệ; ghi nhận, tôn vinh những nhà báo tiêu biểu; đề cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội, đạo đức của người làm báo trong thời kỳ mới; nêu bật trách nhiệm của báo chí và người làm báo trong thời đại công nghệ số hôm nay.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, các cơ quan báo chí đã thông tin những kết quả nổi bật của kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, dự báo thực hiện 6 tháng cuối năm 2024; nhấn mạnh chỉ đạo các giải pháp nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới; thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư thu hút các dự án có chất lượng, quy mô, thúc đẩy kinh tế số, cải cách hành chính…

Các cơ quan báo chí thông tin, phản ánh tình trạng nắng nóng kéo dài; nguy cơ cháy rừng, đuối nước; phản ánh việc cắt điện luân phiên, thiếu nước sạch ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, cuộc sống sinh hoạt người dân; phản ánh nhiều loại dịch bệnh mùa hè có nguy cơ bùng phát; tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh mùa nắng nóng...

Trong tháng, Sở TT&TT đã tiếp nhận 06 văn bản của các Sở, ban, ngành, địa phương chủ động xử lý 05 vấn đề báo chí phản ánh. Tính đến ngày 02/7/2024, có 02/5 vấn đề đang được kiểm tra xử lý, 03/05 vấn đề báo nêu là có cơ sở được các đơn vị, địa phương kịp thời xử lý, chỉ đạo xử lý.

Nhà báo Trần Duy Ngoãn đề nghị tỉnh cần quan tâm đến cách truyền thông giúp lực lượng lao động nắm bắt, tiếp cận thông tin về việc làm, góp phần phát triển thị trường lao động, sử dụng lao động và định hướng trọng tâm các vấn đề lao động việc làm trên địa bàn tỉnh

Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Thái Minh Tuấn trả lời làm rõ nội dung phóng viên phản ánh về việc khó khăn trong tiếp cận thông tin giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh phát biểu

Kết luận hội nghị giao ban, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Đề nghị các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh thông tin về việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Tăng cường thông tin, tuyên truyền làm nổi bật kết quả, thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực của 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với 5 nhóm chương trình, 21 đề án trọng điểm; nội dung thực hiện, triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024. Tiếp tục tuyên truyền các phong trào, mô hình, điển hình thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2024; tăng cường các bài viết phản ánh về công tác xây dựng Đảng các cấp gắn với thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh"; kết quả 10 năm thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 30/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên"; tích cực hưởng ứng các giải báo chí năm 2024. Tuyên truyền đậm nét các sự kiện, các ngày lễ lớn trong tháng.

Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành về kinh tế - xã hội nổi bật của lãnh đạo tỉnh; quan tâm tuyên truyền những kết quả tích cực, rõ nét trong công tác thu hút đầu tư, văn hóa – xã hội; dịch vụ - du lịch; cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; làm tốt công tác an sinh xã hội gắn với việc triển khai ủng hộ xây dựng nhà ở cho người nghèo; kết quả công tác thông tin đối ngoại, công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo; phân giới cắm mốc; phát triển kinh tế biển, động viên ngư dân ra khơi bám biển. Đồng thời, chủ động có các bài viết đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm tuyên truyền phương án bảo đảm sản xuất vụ Hè Thu, hỗ trợ cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác phòng chống cháy nổ; cháy rừng, đuối nước; công tác phòng chống ma túy; các hoạt động đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm... Đặc biệt, tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế; quảng bá các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, văn hóa ẩm thực, trải nghiệm thực tế của Nghệ An gắn với Du lịch để thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan...

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV sẽ được tổ chức vào 29-31/7

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh thông báo về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đại hội được tổ chức 2,5 ngày, từ ngày 29 đến 31/7/2024. Đại hội có trên 600 đại biểu tham dự, gồm 353 đại biểu chính thức và trên 250 đại biểu khách mời.

Dịp này, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Minh Ngọc trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh

Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029 của MTTQ tỉnh; Kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết - Đổi mới - Khát vọng - Phát triển”. Tiêu đề của Báo cáo chính trị: “Phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường đồng thuận xã hội; khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước và khát vọng xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững”.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn