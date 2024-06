Hội nghị giao ban báo chí tháng 6/2024

Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí tháng 6/2024

Những vấn đề, sự kiện nổi bật trên các lĩnh vực được thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời

Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Bá Hảo thông tin về công tác báo chí tháng 5/2024

Trong tháng 5/2024, những vấn đề, sự kiện nổi bật trên lĩnh vực thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa đã được các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời. Các cơ quan báo chí phản ánh đậm nét các hoạt động kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024). Đồng thời đã thông tin kịp thời những nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, trong đó đề cập vấn đề Chính phủ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Các cơ quan báo chí tuyên truyền đầy đủ, đậm nét các chỉ đạo, điều hành về kinh tế - xã hội của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương; nêu bật những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2024; những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt đồng bộ nhằm tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, tăng cường an sinh xã hội, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại… góp phần thúc đẩy tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững. Bên cạnh đó, một số cơ quan báo chí đã có các tin, bài đề cập những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh nắng nóng kéo dài cùng với tác động, ảnh hưởng của giá điện, giá xăng dầu; kiến nghị giải pháp nhằm gỡ nút thắt, khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong quản lý, điều hành nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm thông tin, phản ánh tình trạng chậm tiến độ, vi phạm, không phát huy hiệu quả của một số dự án, công trình; sai phạm trong quản lý đất đai; tình trạng ô nhiễm môi trường do khai thác khoáng sản, nổ mìn khai thác đá, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân; kiến nghị, đề xuất xứ lý các vụ việc, sai phạm kéo dài gây bức xúc dư luận.

Trong tháng 5/2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã chấp thuận việc đặt văn phòng đại diện cho 01 cơ quan báo chí và chấp thuận cử phóng viên thường trú cho 01 cơ quan báo chí; đã tiếp nhận 03 văn bản của các Sở, ban, ngành, địa phương chủ động xử lý 03 vấn đề báo chí phản ánh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh phát biểu

Kết luận hội nghị giao ban, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc; Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới.

Các cơ quan báo chí quan tâm, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền làm nổi bật kết quả, thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực của 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với 5 nhóm chương trình, 21 đề án trọng điểm (theo Chương trình hành động số 03-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Nghị quyết số 36/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; nội dung thực hiện, triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024. Tiếp tục tuyên truyền các phong trào, mô hình, điển hình thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục tuyên truyền các phong trào, mô hình, điển hình thực hiện tốt, gắn với chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo Bác Hồ; tích cực hưởng ứng các giải báo chí năm 2024; tăng cường tuyên truyền những “điểm sáng” trong phát triển kinh tế - xã hội để lan tỏa, quảng bá các thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội các tháng vừa qua; tinh thần quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2024 với chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”…

Đồng thời, tuyên truyền đậm nét các sự kiện, các ngày lễ lớn trong tháng. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành về kinh tế - xã hội nổi bật của lãnh đạo tỉnh; quan tâm tuyên truyền những kết quả tích cực, rõ nét trong công tác thu hút đầu tư, văn hóa - xã hội; dịch vụ - du lịch; cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; làm tốt công tác an sinh xã hội gắn với việc triển khai ủng hộ xây dựng nhà ở cho người nghèo; kết quả công tác thông tin đối ngoại, công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đồng thời, chủ động có các bài viết đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Đặc biệt, tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế; quảng bá các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, văn hóa ẩm thực, trải nghiệm thực tế của Nghệ An gắn với Du lịch để thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

37.044 thí sinh đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2024

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đào Công Lợi thông tin về công tác chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu, lớp 10 các trường dân tộc nội trú tỉnh năm học 2024 – 2025 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đào Công Lợi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay, Sở GDĐT phối hợp với Viễn thông Nghệ An VNPT nâng cấp phần mềm Tuyển sinh trực tuyến trên nền tảng VNEDU để tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh và các trường THCS, THPT trong công tác đăng ký, sắp xếp phòng thi và tuyển sinh. Để giảm áp lực trong công tác tuyển sinh vào các trường công lập do số lượng thí sinh lớp 9 toàn tỉnh tăng thêm 7.249 em, trong đó thành phố Vinh có số học sinh lớp 9 tăng 811 em so với năm 2023, Sở đã có các phương án tăng số lớp công lập cho các địa phương có số học sinh lớp 9 tăng mạnh; tăng sĩ số tất cả các lớp (chủ yếu tăng từ 42 lên 45 học sinh/lớp; một số vùng cá biệt có thể lên 46-48 học sinh/lớp); Riêng đối với thành phố Vinh, sẽ tăng thêm cho các trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Hà Huy Tập, THPT Lê Viết Thuật mỗi trường 3 lớp, cho tuyển sinh lớp 10 Trường phổ thông thực hành Đại học Vinh 3 lớp… như vậy đã tăng thêm 12 lớp 10 công lập; đồng thời xem xét tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường THPT công lập lân cận TP Vinh ở Hưng Nguyên, Nghi Lộc (Nghi Lộc 3, Thái Lão). Sở sẽ bố trí các Hội đồng thi tại các trường khi có số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường cao hơn chỉ tiêu tuyển sinh của trường.

Cũng theo thông tin từ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đào Công Lợi, đến thời điểm hiện tại, tổng số thí sinh trong tỉnh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là 37.044 thí sinh được bố trí dự thi tại 70 điểm thi… Hiện nay, các trường học đang tập trung tổ chức ôn tập và thi thử cho học sinh để các em củng cố kiến thức, vững vàng bước vào kỳ thi vào các ngày 26-28/6 tới.

Cũng tại hội nghị giao ban báo chí sáng nay, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thơm đã thông tin về kế hoạch, thể lệ cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024.

