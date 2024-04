Hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2024

Quang cảnh hội nghị

Trong tháng 3/2024, các cơ quan báo chí đã chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông. Nhiều cơ quan báo chí đã có các bài viết, chuyên đề, phóng sự, chương trình chất lượng đậm nét về các chủ đề trọng điểm trong tháng.

Đ/c Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở TT&TT báo cáo tình hình hoạt động báo chí trong tháng 3/2024

Trên lĩnh vực thời sự, chính trị, các hoạt động đối nội, đối ngoại của tỉnh, những nội dung trọng tâm trong các phiên họp thường kỳ tháng 3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; hoạt động kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy; Công an Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân… đã được thông tin, cập nhật kịp thời và đầy đủ. Trong đó, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn đã được các cơ quan báo chí tuyên truyền đậm nét. Nhiều bài viết tri ân, biết ơn những chiến sĩ đã ngã xuống hy sinh vì độc lập chủ quyền và tự do của đất nước; tôn vinh tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí chiến đấu, tinh thần quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, nhất là thông tin, tuyên truyền 36 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988 – 14/3/2024)…; bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Nhiều cơ quan báo chí có bài viết phản ánh các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024); tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc, trao giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024; thông tin những tấm gương người tốt, việc tốt, những nghĩa cử cao đẹp của lực lượng thanh niên; nhấn mạnh vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, nhất là trên lĩnh vực chuyển đổi số, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Các cơ quan báo chí đã thông tin, nêu bật những điểm sáng của kinh tế Nghệ An những tháng đầu năm 2024, phản ánh quyết tâm và khí thế ra quân trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; nhấn mạnh chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh trong việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đẩy mạnh các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả công việc trên các lĩnh vực, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên tinh thần “nghiêm túc, đầy đủ, nhanh nhất, đúng nhất, tốt nhất và hiệu quả nhất" nhằm đạt hiệu quả cao nhất theo mục tiêu kịch bản năm 2024.

Một số cơ quan báo chí, facebook đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh thông tin về các dự án FDI tại Nghệ An; kiến nghị, đề xuất những giải pháp để tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài bền vững và lành mạnh hơn nữa.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đã phản ánh bất cập tại một số dự án; kiến nghị, đề xuất một số giải pháp, phương án xử lý phù hợp, công khai, minh bạch nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế, lấy lại niềm tin cho nhân dân cũng như không làm ảnh hưởng đến chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh. Một số vấn đề như: Tình trạng vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại một số dự án gây chậm tiến độ; giá cước vận tải tăng gây khó khăn, áp lực cho doanh nghiệp; tồn tại, bất cập tại một số cụm khu công nghiệp; vấn đề nợ thuế; tình trạng khai thác cát, khoáng sản, phá rừng trái phép; ô nhiễm môi trường, một số công trình dự án xuống cấp, không phát huy hiệu quả… đã được các cơ quan báo chí đề cập, phản ánh.

Đ/c Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về một số nội dung tập trung tuyên truyền trong tháng 4/2023

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin về Chương trình làm việc với Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga (dự kiến diễn ra từ ngày 15-16/4/2024) gắn với các hoạt động kỷ niệm 154 năm ngày sinh của V.I.Lê-nin (22/4/1870 – 22/4/2024) và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh… và đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về nội dung này.

Về kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Đây là sự kiện chính trị quan trọng, Nghệ An sẽ tổ chức 4 hoạt động gồm: Chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn được tổ chức vào tháng 4/2024; Tổ chức thăm, tặng quà các chiến sỹ Điện Biên, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong và thân nhân các Anh hùng liệt sỹ; Tổ chức đoàn đại biểu chiến sỹ Điện Biên, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong tại tỉnh Thanh Hóa; Tổ chức đoàn đi dự Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền việc triển khai Chương trình hành động số 68, ngày 11/11/2023 về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó hoàn thành đề xuất trình Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; việc triển khai trình cấp có thẩm quyền Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính. Tăng cường thông tin, tuyên truyền làm nổi bật kết quả, thành tựu của tỉnh đạt được thời gian qua. Thường xuyên, liên tục cảnh báo phòng chống đuối nước; tuyên truyền về an toàn thực phẩm; phòng chống cháy nổ…

Trong tháng 3/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng hợp 3 vấn đề báo chí phản ánh; tham mưu cho Thường trực ban hành 3 văn bản xử lý 3 vấn đề báo chí nêu. Đến hết ngày 3/4/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận được 3 văn bản báo cáo kết quả xử lý 3 vấn đề báo nêu của các đơn vị, địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận 03 văn bản của các đơn vị báo cáo kết quả xử lý thông tin báo chí phản ánh; tiếp nhận 02 văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động xử lý 02 vấn đề báo chí phản ánh của các đơn vị, địa phương.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn