Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIV

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV của Đảng, Kế hoạch số 269-KH/TU ngày 15/8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Chỉ thị số 35-CT/TW), Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trong Đảng bộ và lực lượng Công an Nghệ An. Theo đó, tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy; quán triệt các văn bản hướng dẫn về Đại hội của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nghe, cho ý kiến về hướng dẫn đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh và các đảng bộ Công an huyện, thành thị; thành lập các tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 như: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự và Tiểu ban phục vụ, Tiểu ban tuyên truyền…

Lãnh đạo các đơn vị phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: việc Công an tỉnh là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm - vừa vinh dự mà cũng là trách nhiệm nặng nề. Vì vậy, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh đề nghị các đơn vị, nhất là các đồng chí trong các tiểu ban, bộ phận giúp việc phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cộng sự, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo, phân công Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị tổ chức đại hội ở các tổ chức cơ sở đảng; kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình chuẩn bị đại hội; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tác giả: Phạm Thủy - Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn