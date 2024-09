Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo ATGT dịp lễ Quốc khánh

Thực hiện Công điện số 81/CĐ-TTg ngày 20/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, chỉ đạo của Bộ Công an, Lãnh đạo Công an tỉnh đã có văn bảo chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nội dung công điện.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác làm việc tại trạm CSGT Diễn Châu

Đặc biệt, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02-9 năm nay kéo dài 4 ngày, người dân có các hoạt động du lịch, thăm thân; người lao động trở về quê nghỉ lễ; cũng đồng thời bắt đầu tháng cao điểm về an toàn giao thông với việc học sinh, sinh viên trên cả nước bước vào năm học mới. Do đó dự báo lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng đột biến, tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông.

Kiểm tra tại một số điểm, chốt kiểm soát của lực lượng CSGT

Qua làm việc với một số đơn vị, đội, trạm CSGT, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Các đơn vị cần có kế hoạch cụ thể, sẵn sàng tất cả các phương án, đảm bảo quân số ứng trực, thường trực theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh; quá trình triển khai lực lượng làm nhiệm vụ cần chú ý thực hiện đúng quy trình công tác; chấp hành nghiêm điều lệnh, giữ đúng lễ tiết, tác phong của người chiến sỹ CAND.

Lực lượng CSGT trực 100% quân số trong các dịp Lễ, Tết

Trực tiếp làm việc tại các chốt kiểm soát của lực lượng CSGT, là lực lượng thường xuyên thường trực 100% quân số trong tất cả các dịp Lễ, Tết, đồng chí Phó Giám đốc chia sẻ và động viên CBCS nêu cao tinh thần, trách nhiệm, cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ; vì mục tiêu bảo đảm cho Nhân dân có kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vui vẻ, an toàn.

Tác giả: Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn