Công an tỉnh Nghệ An: Chủ động, sẵn sàng các điều kiện ứng phó với cơn bão số 3

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 6.9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,2 độ vĩ bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Đông Đông Nam; cách Quảng Ninh khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 -20km/h và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 7 giờ ngày 7.9, vị trí tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 120km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 16.

Dự báo trong 36 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 7.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9.

Dự báo trong 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 08/9, vị trí tâm vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm vùng áp thấp dưới cấp 6.

Từ đêm 06/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi mưa to trên 500mm

Về tác động của bão trên đất liền, cơ quan khí tượng cảnh báo từ đêm 06/9 và gần sáng ngày 70/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11. Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 07/9.

Trong ngày 06/9, khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hoá-Thừa Thiên Huế có mưa dông do tác động vành ngoài hoàn lưu bão số 3.

Từ đêm 06/9 đến sáng 07/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ tập trung trong ngày và đêm 07/9; phía Tây Bắc Bộ từ tối ngày 07/9 đến đêm 08/9. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, phức tạp, vì vậy công tác chủ động ứng phó, phòng chống phải được đặc biệt quan tâm nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã báo cáo cập nhật tình hình mưa bão trên địa bàn và công tác triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 3.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, bão số 3 là cơn bão được dự báo có cường độ rất mạnh. Do đó, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh về công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; tập trung cao độ, không được chủ quan lơ là trong công tác phòng, chống bão, bố trí trực 100% quân số và có phương án bố trí các trang thiết bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Đặc biệt, theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến của cơn bão, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ", không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn tại trụ sở làm việc, cơ sở giam giữ; bố trí các trang thiết bị, phương tiện đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về phương tiện, thông tin liên lạc, không để bị chia cắt.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thông tin kịp thời cho Nhân dân, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân; tổ chức di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của lũ, lụt, sạt lở đất đá; có biện pháp thông báo, cảnh báo kịp thời khu vực nguy hiểm cho Nhân dân biết để chủ động ứng phó; đối với những khu vực có nguy cơ cao phải có biện pháp kiên quyết di dời, sơ tán đến nơi an toàn.

Riêng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính; kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua ngầm tràn, đập tràn, tuyệt đối không để người dân di chuyển qua các tuyến đường bị ngập lụt sâu, nước chảy xiết, sạt lở đất... Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Cảnh sát cơ động sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện, kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra.

Đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng báo cáo công tác triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 3

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các nghành chức năng, nhất là các cơ quan báo chí truyền thông tăng cường tuyên truyền, kêu gọi người dân biết được diễn biến của bão số 3 để có phương án tránh trú an toàn; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời hình ảnh về lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống bão, mưa lũ.

Đặc biệt, các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các lực lượng phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả trong công tác ứng phó nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Tác giả: Ngọc Anh - Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn