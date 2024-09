Đối thoại giữa đồng chí Giám đốc Công an tỉnh với cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã và cán bộ là người dân tộc thiểu số

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện Lãnh đạo các phòng, đoàn thể Công an tỉnh cùng cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã và cán bộ là người dân tộc thiểu số đang công tác tại các đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kết luận tại Hội nghị

08 tháng đầu năm 2024, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, lực lượng Công an cấp xã và cán bộ là người dân tộc thiểu số trong Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, bảo đảm tiến độ, chất lượng các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là: Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản mang tính chiến lược, quan trọng liên quan đến công tác an ninh cơ sở, an ninh biên giới, dân tọc để lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ tống chính trị tham gia bỏ đảm an ninh, trật tự. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật nhất là trong việc vận động các hộ dân tại địa bàn các huyện biên giới từ bỏ ý định di cư trái pháp luật sang Lào; các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt đạo lạ trên địa bàn, nhất là lên vùng biên giới, miền núi, dân tộc.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến Công an các đơn vị, địa phương

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, vùng đặc thù, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự gắn với công tác cải cách hành chính được thực hiện hiệu quả, nhất là trong việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ, tăng cường ứng trực giải quyết thủ tục hành chính với tinh thần “tất cả vì Nhân dân phục vụ”. Tham gia xây dựng, duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến, diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở.

Lãnh đạo phòng chức năng giải đáp các kiến nghi, đề xuất của cán bộ, chiến sĩ

Phong trào thi đua lập thành tích của lực lượng Công an cấp xã và cán bộ người dân tộc thiểu số được phát triển mạnh mẽ, sâu rộng. Với phương châm “Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, lực lượng Công an cấp xã và cán bộ là người dân tộc thiểu số đã từng bước xây dựng hình ảnh, uy tín đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân; đã và đang ghi dấu ấn bằng những chiến công, thành tích, những tấm gương bình dị mà cao quý, góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Tại Hội nghị, với tinh thần dân chủ, cầu thị, các cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã và cán bộ là người dân tộc thiểu số đã thẳng thắn kiến nghị, đề xuất Đảng ủy, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung kiến nghị, đề xuất một số nội dung như: Kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác Công an tại địa bàn cơ sở; các Phòng nghiệp vụ tiếp tục hướng dẫn các biện pháp nghiệp vụ sâu; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thi đua khen thưởng; tăng cường lực lượng, bổ sung biên chế, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, sớm hoàn thiện xây dựng trụ sở làm việc để lực lượng Công an xã đảm bảo các điều kiện cần thiết, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

Đại diện Lãnh đạo, cán bộ là người dân tộc Thái trong Công an Nghệ An phát biểu

Với tinh thần chân thành, lắng nghe, Lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng của Công an tỉnh đã giải đáp các kiến nghị, đề xuất nêu tại Hội nghị. Đồng thời định hướng một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để lực lượng Công an xã và cán bộ là người dân tộc thiểu số yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại diện Lãnh đạo, cán bộ là người dân tộc Thổ trong Công an Nghệ An phát biểu

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà lực lượng Công an xã, thị trấn và cán bộ là người dân tộc dân tộc thiểu số đã đạt được trong thời gian qua. Với đặc điểm vùng miền núi, dân tộc tỉnh Nghệ An có 12/21 huyện với hơn 500.000 đồng bào dân tộc thiểu số; biên giới trên bộ dài 468,281km, tiếp giáp 03 tỉnh nước CHDCND Lào với 06 cửa khẩu và hàng trăm đường mòn, lối mở nên đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho Công an Nghệ An nói chung, lực lượng Công an cấp xã và cán bộ là người dân tộc thiểu số nói riêng. Vì vậy, trên cơ sở phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị trong thời gian tới, lực lượng Công an cấp xã và cán bộ là người dân tộc thiểu số tiếp tục nỗ lực để triển khai, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Thực hiện có hiệu quả công tác nắm, phân tích, đánh giá, từ đó dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu Đảng uỷ, UBND xã, thị trấn và Công an cấp trên nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết từ sớm, từ xa những vấn đề mới phát sinh ngay tại cơ sở, không để đột xuất, bất ngờ. Đẩy mạnh xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng thời, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường công tác chính trị tư tưởng, coi công tác công tác chính trị tư tưởng và công tác cán bộ là chìa khóa và công tác nghiệp vụ là nền tảng. Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động nắm, quản lý, dự báo, định hướng và giải quyết tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Phòng Tổ chức cán bộ tiếp tục phối hợp với Công an các huyện, thành phố rà soát, thực hiện công tác sắp xếp quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ là người dân tộc thiểu số và Công an xã đảm bảo cơ cấu theo quy định theo phương châm hướng về cơ sở, hướng về lực lượng trực tiếp chiến đấu. Các đơn vị cần chú trọng trọng công tác thi đua khen thưởng ở cơ sở để xây dựng nên những thành tích cao hơn.

Các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh theo từng chuyên đề, lĩnh vực thường xuyên tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ đối với lực lượng Công an cấp xã theo hướng “cầm tay, chỉ việc”. Tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ Công an xã; bồi dưỡng kiến thức dân tộc để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng Công an cấp xã. Trưởng Công an các huyện, thành, thị cần sâu sát, quan tâm tới lực lượng Công an cấp xã và cán bộ là người dân tộc thiểu số trong quá trình thực hiện công tác.

Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 -NQ/ĐUCA ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị số 11 /CT-BCA ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đươc giao, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Tác giả: Phạm Thủy - Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn