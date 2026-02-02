Học sinh Việt Nam đoạt huy chương vàng tại Kỳ thi Olympic Dự án hóa học quốc tế năm 2026

Trong phòng thí nghiệm - Ảnh: NTCC

Ở vòng chung kết Kỳ thi Olympic Dự án hóa học quốc tế năm 2026, đoàn Việt Nam có 4 dự án tham gia.

Dự án của em Thái Hồng Quỳnh Chi là Tổng hợp và tinh chế 2-thiophene boronic acid từ 2-bromothiophene và butyllithium. Trước đó phải xác định nồng độ của dung dịch butyllithium được ban tổ chức cung cấp để dùng cho quá trình tổng hợp 2-thiophene boronic acid.

Dự án của em Nguyễn Khang Duy là Tổng hợp ligand 1,3-diphenylpropane-1,3-dione (DBM) và từ đó tổng hợp, xác định một phức chất.

Dự án của em Đỗ Đình Nguyên là Tổng hợp ligand N,N,N′,N′ tetramethylmethanediamine (TMMDA) và từ đó tổng hợp, xác định một phức chất.

Dự án của em Lê Nguyên Kiệt là Tổng hợp ligand dibenzylideneacetone (DBA) và từ đó tổng hợp, xác định một phức chất.

Đây các dự án khoa học mang tính nghiên cứu, đầy thách thức và thú vị đối với học sinh Việt Nam.

Kết quả, em Lê Nguyên Kiệt (lớp 10 chuyên hóa sư phạm - Trường đại học Sư phạm Hà Nội) giành huy chương vàng, em Nguyễn Khang Duy (lớp 10 chuyên hóa - Trưởng chuyên Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và em Thái Hồng Quỳnh Chi (lớp 11A hóa 1 - Trường chuyên Amsterdam - Hà Nội) giành được huy chương đồng.

Kỳ thi Olympic Dự án hóa học quốc tế (International Project Chemistry Olympiad - IPCO) được tổ chức cho các học sinh trung học phổ thông từ trình độ lớp 8 đến lớp 11 (theo hệ phổ thông tại Nga chỉ có 11 lớp) tại khoa hóa học - Trường đại học Quốc gia Moscow, Liên bang Nga kể từ năm 2019.

Thí sinh tham gia IPCO năm 2026 phải trải qua hai phần thi: Vòng thi loại (tại Việt Nam) và vòng thi thực hành (vòng chung kết). Ở vòng loại, ban tổ chức căn cứ vào thành tích của thí sinh sẽ được mời thực hiện bài phỏng vấn bằng tiếng Anh liên quan đến hóa học.

Tại vòng này sẽ có những câu hỏi từ dễ đến khó, và khó nhất liên quan đến hiểu biết về hóa vô cơ và hóa hữu cơ, đặc biệt học sinh sẽ nhận được câu hỏi tình huống liên quan đến kiến thức chuyên sâu. Sau vòng này, các thí sinh được lựa chọn tham đội tuyển Việt Nam dự thi vòng chung kết tổ chức tại khoa hóa học - Trường đại học Quốc gia Moscow, Liên bang Nga.

Vòng chung kết gồm hai phần: Phần thứ nhất (buổi thứ nhất), các thí sinh sẽ đề xuất ý tưởng để thực hiện dự án hóa học (yêu cầu dự án được cho trước khoảng 10 ngày). Sau khi báo cáo ý tưởng trước hội đồng giám khảo, thí sinh sẽ được thực hiện dự án đó trong phòng thí nghiệm trong hai buổi (buổi thứ hai và thứ ba), mỗi buổi 4 tiếng để thực hiện dự án đó. Thí sinh chỉ được sử dụng các hóa chất có trong danh mục cho trước do ban tổ chức quy định.

Trước đó, trong kỳ thi Olympic Dự án hóa học quốc tế năm 2024, đoàn học sinh Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng. Trong kỳ thi Olympic Dự án hóa học quốc tế năm 2025, đoàn học sinh Việt Nam giành một huy chương vàng.

