Hàn Quốc đón kỷ lục 305.807 du học sinh, Việt Nam dẫn đầu

Theo báo Korea Times, dữ liệu mới nhất của Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho thấy tính đến ngày 31-1-2026, tổng số người mang thị thực D-2 (học lấy bằng) và D-4 (đào tạo ngôn ngữ) đạt 305.807 người, tăng so với 260.989 người của một năm trước đó.

So với con số 194.590 người vào tháng 1-2023, số người có visa loại này đã tăng hơn 50%. Xu hướng này đang làm thay đổi diện mạo nhiều trường đại học, trong bối cảnh nguồn tuyển sinh trong nước sụt giảm.

Đáng chú ý, sinh viên Việt Nam chiếm tỉ lệ cao nhất với 115.939 người (37,9%), tiếp đến là Trung Quốc (25,2%). Các nhóm còn lại đến từ Uzbekistan, Mông Cổ, Nepal và Myanmar. Sinh viên từ Mỹ, Nhật Bản và châu Âu vẫn chiếm tỉ lệ nhỏ nhưng đang tăng đều.

Xu hướng gia tăng còn thể hiện ở số lượt nhập cảnh bằng visa D-2, đạt 411.687 lượt trong năm 2025 - tăng mạnh so với 348.096 lượt năm 2024 và 247.596 lượt năm 2023 - phản ánh tần suất xuất, nhập cảnh để học tập, nghỉ phép và chuyển chương trình của du học sinh.

Cùng lúc, dân số người nước ngoài tại Hàn Quốc cũng ghi nhận mức tăng kỷ lục. Số lao động mang visa E-9 theo Chương trình Cấp phép Lao động đạt kỷ lục 348.075 người vào tháng trước, cao hơn mức 336.252 người cùng kỳ năm 2025.

Số cư dân nước ngoài dài hạn mang visa F-4 và F-5 cũng tăng, cho thấy xu hướng định cư rõ nét hơn thay vì đi lại thường xuyên. Đáng chú ý, nhóm nhập cư theo diện hôn nhân và gia đình đạt 188.000 người vào tháng 1 - chủ yếu đến từ Trung Quốc, Việt Nam và Philippines, cùng sự gia tăng từ Campuchia và Mông Cổ.

Tuy nhiên, đối lập với sự bùng nổ sinh viên quốc tế, Hàn Quốc lại tiếp tục ghi nhận thực trạng suy giảm dân số học sinh trong nước.

Dự báo của Bộ Giáo dục nước này cho thấy tháng 3 tới, cả nước chỉ có 298.178 học sinh lớp 1 - thấp hơn nhiều so với con số 450.000 - 500.000 sinh viên mỗi năm của các đại học và cao đẳng, khiến nhiều cơ sở đào tạo chật vật để đảm bảo đủ chỉ tiêu.

