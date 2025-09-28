Học sinh trường dân tộc nội trú chung tay gìn giữ tiếng mẹ đẻ

Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An biểu diễn văn nghệ.

Chú trọng vào gìn giữ tiếng mẹ đẻ cho học trò

Với đặc thù là trường dân tộc nội trú, học sinh sống, sinh hoạt tại trường bởi vậy nhà trường luôn chú trọng giáo dục học sinh giữ gìn bản sắc dân tộc, giá trị văn hoá truyền thống.

Cô Nguyễn Thị Kiều Hoa - Hiệu trưởng Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An (tỉnh Nghệ An) chia sẻ, ngoài nhiệm vụ giáo dục, một trong những nhiệm vụ quan trọng của mà chúng tôi đặc biệt coi trọng là giáo dục học sinh gìn giữ văn hoá, ngôn ngữ của dân tộc mình.

Theo cô Kiều Hoa, thế hệ trẻ chính là người tiếp nối truyền thống văn hoá, đặc biệt là các đặc sắc của dân tộc thiểu số ở miền Tây Nghệ An như: Thái, Mông, Thổ, Khơ Mú, Ơ Đu,... Do đó, ở trường chúng tôi ngoài các câu lạc bộ học thuật còn có câu lạc bộ nghệ thuật dân tộc.

Theo đó, phương châm hoạt động của câu lạc bộ giúp học sinh hiểu hơn các giá trị truyền thống của dân tộc mình; nâng cao ý thức bảo vệ, phát huy, lan tỏa những nét đẹp văn hóa của quê hương mình.

“Đối với học sinh nội trú, các em sống gắn bó thiết tha với gia đình, làng bản. Nếu muốn gìn giữ được các giá trị văn hoá cần phải có môi trường sinh hoạt để giúp các em trao đổi, chia sẻ cũng như tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các dân tộc với nhau. Từ đó, giúp các em thêm yêu văn hoá, cũng như dân tộc của mình”, cô Kiều Hoa chia sẻ và cho biết thêm.

Không chỉ vậy, thông qua các câu lạc bộ học sinh có thể nói tiếng mẹ đẻ của mình, cùng nhau gìn giữ ngôn ngữ cha ông truyền lại.

“Nhiều học sinh sau khi đi học chủ yếu sử dụng tiếng phổ thông nên quên tiếng mẹ đẻ (tiếng dân tộc thiểu số). Trong khi đó, một trong những cách quan trọng nhất để gìn giữ văn hoá dân tộc cho thế hệ trẻ chính là tiếng mẹ đẻ. Theo đó, chúng tôi cố gắng để tạo môi trường cho các em được giao tiếp nhiều nhất có thể”, bà Hoa nói.

Trang phục truyền thống của các dân tộc được học sinh mang đến trường.

Đưa các hoạt động giáo dục văn hoá dân tộc vào học đường

Để có thể lan toả được nét đẹp văn hoá của các dân tộc Thái, Mông, Thổ, Khơ Mú, Ơ Đu… trong trường học, hằng năm thông qua các lễ hội, ngày khai giảng hay hoạt động ngoại khoá, Trường Phổ thông TH Dân tộc nội trú Nghệ An cho học sinh tổ chức nhảy sạp, đánh cồng chiêng và nhiều trò chơi dân gian.

Cô Nguyễn Thị Kiều Hoa cho biết, việc lồng ghép trong hoạt động của các trường dân tộc nội trú nhằm giáo dục các em học sinh gìn giữ, bảo tồn, trân trọng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Không chỉ vậy, các em chính là đại sứ lan toả văn hoá của dân tộc mình đến với bạn bè.

Em Lô Thị Na Ni, người dân tộc Thái, cựu học sinh Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An chia sẻ: “Em là người dân tộc Thái, em rất tự hào khi sinh ra và lớn lên trong bầu không khí văn hoá của dân tộc mình. Vì thế, em ý thức bản thân phải có trách nhiệm gìn giữ văn hoá, ngôn ngữ mà tổ tiên để lại”.

Bởi vậy, khi học ở Trường Phổ thông TH Dân tộc nội trú Nghệ An, Lô Thị Na Ni luôn tham gia tích cực hoạt động gìn gìn văn hoá của nhà trường.

“Trong các sự kiện quan trọng chúng em có cơ hội khoác trên mình trang phục truyền thống dân tộc, biểu diễn các bài hát, điệu múa của dân tộc mình. Qua đó, lan toả nét đẹp văn hoá của dân tộc. Đồng thời, chúng em chia sẻ thêm được những đặc trưng ẩm thực để bạn bè, thầy cô cùng biết đến”, Lô Thị Na Ni cho biết.

Không chỉ Lô Thị Na Ni mà với nhiều học sinh trường dân tộc nội trú, việc tạo môi trường để các em giao lưu văn hoá, giao tiếp tiếng mẹ đẻ vô cùng quan trọng. Từ đó, giáo dục các em tinh thần yêu gìn giữ văn hoá.

Tác giả: Đức Duy

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn