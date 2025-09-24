Làm rõ thông tin học sinh cấp 2 bị bắt cóc

Ngày 24-9, Công an TP Hà Nội bác bỏ thông tin bắt cóc trẻ em tại phường Hà Đông (TP Hà Nội), được lan truyền trên mạng xã hội.

Thông tin sai sự thật được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo đó, những ngày qua, mạng xã hội đăng tải nội dung "Hôm kia, thứ 4 cháu mình suýt bị bắt cóc trên đường đi học lúc 1h30 trưa, ngay giữa khu dân sinh ở Hà Đông…", "học sinh lớp 6 trường THCS Trần Đăng Ninh, Hà Đông trên đường đi học bị 1 nam 1 nữ tiếp cận kéo cháu lên ô tô…".

Trước thông tin gây hoang mang dư luận, Công an phường Hà Đông (Hà Nội) đã vào cuộc xác minh và làm việc những người liên quan để làm rõ nội dung trên.

Qua làm việc trực tiếp với nhà trường, học sinh cùng phụ huynh có liên quan đến bài viết, Công an phường Hà Đông xác định sự việc trên là không chính xác.

Theo đó, người đăng bài khai nhận được nghe kể lại nên đã đăng tải bài viết, gây hiểu lầm trên mạng xã hội.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động