25 học sinh tiểu học nhập viện sau khi ăn bánh tày ở trường

Chiều ngày 26/6, cơ quan chức năng địa phương ở tỉnh Quảng Trị đang vào cuộc làm rõ về việc nhiều em học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng nghi bị ngộ độc thức ăn.

Người thân đang chăm một em học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thuỷ nghi do bị ngộ độc thức ăn.

Được biết, vào lúc khoảng 8h sáng cùng ngày, nhiều học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng nôn ói, đau bụng dữ dội sau khi ăn sáng tại trường. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, thầy cô giáo và nhân viên y tế trường đã tiến hành chăm sóc, sơ cứu cho các em, nhưng triệu chứng mỗi lúc một nghiêm trọng hơn nên Ban giám hiệu nhà trường báo với chính quyền địa phương quyết định đưa các em đến bệnh viện thăm khám, chữa trị. UBND xã Kim Ngân đã huy động xe của xã đưa học sinh đi bệnh viện.

Ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng đã niêm phong mẫu thức ăn đưa đi xét nghiệm. Lực lượng Công an địa phương cũng đến hiện trường tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Các em đang được chăm sóc, theo dõi ở bệnh viện do nghi bị ngộ độc thức ăn.



Được biết, các em nhập viện có dấu hiệu đau bụng, đi ngoài, ngay sau khi nhập viện các em được nhân viên y tế của bệnh viện tiến hành thăm khám, xét nghiệm. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy nằm ở vùng núi, học sinh của trường chủ yếu là con em đồng bào Vân Kiều và ăn sáng tại trường. Thông tin ban đầu, bữa ăn sáng của các em là bánh tày, một loại bánh được làm bằng nếp và gói bằng lá chuối.

