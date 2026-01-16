Học sinh trường chuyên không còn ‘vé ưu tiên’ vào đại học

TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng đào tạo Trường đại học Công nghiệp TP.HCM - tư vấn tuyển sinh cho học sinh trường chuyên tại tỉnh Gia Lai - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Những điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh đại học năm nay khiến lợi thế truyền thống của học sinh trường chuyên dần thu hẹp. Thí sinh buộc phải tính toán kỹ chiến lược nguyện vọng và tập trung đồng đều cho các kỳ thi, thay vì trông chờ vào ưu tiên như trước.

Quy chế tuyển sinh mới sẽ có nhiều thay đổi

Theo TS Nguyễn Mạnh Hùng - đại diện Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 sẽ được ban hành mới nhằm đảm bảo công bằng hơn cho tất cả thí sinh.

"Về phương thức tuyển sinh, các trường đại học vẫn được tự chủ xác định phương thức xét tuyển, nhưng dự kiến mỗi trường chỉ được áp dụng tối đa 5 phương thức, trừ phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của bộ.

Dự kiến quy chế mới cũng quy định thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng", ông Hùng thông tin.

Liên quan đến việc cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế, ông Hùng cho biết quy chế cũ cho phép cộng tối đa 3 điểm.

Tuy nhiên trong quy chế mới, dự kiến mức điểm cộng này giảm xuống còn khoảng 1-2 điểm, trong khi các trường vẫn được tự chủ trong khung quy định chung.

Theo ông Hùng, việc điều chỉnh nhằm đảm bảo công bằng hơn cho thí sinh ở những vùng khó khăn, nơi điều kiện tiếp cận các chứng chỉ quốc tế còn hạn chế, đồng thời giảm sự chênh lệch lợi thế giữa các nhóm thí sinh trong tuyển sinh đại học.

Học sinh trường chuyên không còn được "ưu tiên"

Theo các chuyên gia, những thay đổi trên sẽ tác động lớn đến công tác tuyển sinh của các trường cũng như thí sinh.

TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng đào tạo Trường đại học Công nghiệp TP.HCM - cho rằng thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng xét tuyển nên phải cân nhắc kỹ lưỡng để vừa chọn đúng ngành, đúng trường yêu thích, vừa đảm bảo khả năng trúng tuyển.

"Về phương thức xét tuyển, năm nay thí sinh cần lưu ý, đặc biệt với học sinh trường chuyên. Trước đây, nhiều người cho rằng học sinh trường chuyên gần như nắm chắc cơ hội vào đại học nhờ các phương thức xét tuyển sớm, ưu tiên xét tuyển học sinh chuyên hay cộng điểm cao cho chứng chỉ quốc tế như IELTS.

Tuy nhiên những lợi thế này đã bị thu hẹp đáng kể theo quy chế mới. Khi đó phần lớn thí sinh phải cạnh tranh dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi đánh giá năng lực", ông Nhân nhận định.

Học sinh tìm hiểu thông tin trong Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 tại Gia Lai - Ảnh: T.R.

Xét tuyển tổng hợp lên ngôi, không nên dồn vào một phương thức

Năm nay đa số các trường áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, kết hợp nhiều tiêu chí như điểm thi THPT, điểm thi đánh giá năng lực, học bạ THPT, chứng chỉ ngoại ngữ… với các trọng số khác nhau.

Do vậy thí sinh cần phân bổ thời gian học tập hợp lý, chuẩn bị tốt cho tất cả các kỳ thi và học đều các tổ hợp môn, thay vì dồn sức cho phương thức xét tuyển duy nhất.

"Với xét tuyển tổng hợp, mỗi trường có thể quy định tỉ trọng điểm khác nhau, có nơi ưu tiên điểm thi THPT, có nơi coi trọng hơn điểm đánh giá năng lực. Dù theo cách nào, nếu thí sinh có năng lực học tập tốt thì cơ hội trúng tuyển vẫn cao", ông Nhân phân tích.

TS Phạm Tấn Hạ - Giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) - cũng lưu ý năm nay các trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, kết hợp nhiều tiêu chí đánh giá.

"Các em nên yên tâm tập trung học tập để đạt kết quả tốt nhất. Sau khi có kết quả thi, cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của từng trường để đăng ký nguyện vọng phù hợp", ông Hạ nhấn mạnh.

Tác giả: Trần Huỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn