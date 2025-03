Hoảng hốt quăng điện thoại, hất cả TV khi thấy trăn khổng lồ trong nhà

Your browser does not support the video tag.

Phản ứng của chàng trai khi thấy trăn khổng lồ bò vào nhà Thấy con trăn khổng lồ đang trườn đến gần, chàng trai hoảng hốt đến mức quăng chiếc điện thoại đang cầm trong tay và nhảy thốc lên sofa để tránh. Anh còn hất cả TV xuống đất.

Đang nằm bấm điện thoại trong nhà, anh Thế (ngụ tỉnh Hải Dương) bỗng giật mình khi phát hiện một con trăn khổng lồ đang trườn đến gần. Quá hoảng sợ, anh hét lớn, quăng điện thoại đang cầm trên tay. Thấy con trăn vẫn chưa dừng lại, anh nhảy lên sofa, giơ tay hất văng chiếc TV xuống đất.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này được đăng tải trên TikTok và nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ. Sau một ngày, video thu hút 3,4 triệu lượt xem và hơn 90.000 lượt thích, bình luận.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Thế cho biết video thực chất được quay từ nhiều năm trước. Hôm 15/3, anh rảnh rỗi dọn dẹp bộ nhớ điện thoại thì phát hiện, đăng lên cho vui. Con trăn trong clip không phải trăn hoang dã mà là trăn cảnh, được hộ dân gần đó nuôi nhốt nhưng vô tình để bò ra ngoài.

"Nó hiền như cục đất, không phải loài nguy hiểm đâu. Chẳng qua nó bò đến gần, tôi giật mình nên phản ứng như thế", anh nói.

Chủ nhân của con trăn sống gần đó, sau khi phát hiện sự việc đã nhanh chóng đến mang trăn về. Ngoài chiếc TV bị hư và điện thoại rơi xuống đất, sự việc không gây thiệt hại đáng kể nào.

Sự xuất hiện của con trăn với kích thước lớn khiến nhiều người ngỡ ngàng. Một số người nghi ngờ tính chân thực của cảnh quay, thậm chí đặt câu hỏi liệu đây có phải là mô hình hay không.

"Thật à? Nếu thật thì hoảng luôn!", một tài khoản bình luận. Người khác thì bày tỏ sự đồng cảm với nhân vật chính: "Gặp tôi chắc phản ứng còn dữ dội hơn thế, con trăn gì mà to khủng khiếp!". Hiện video vẫn tiếp tục gây chú ý và bàn tán trên mạng xã hội.

Tại Việt Nam, trăn và cá sấu được coi là những loài động vật hoang dã nguy hiểm. Do đó, người nuôi cần tuân thủ các quy định cụ thể để đảm bảo an toàn và tuân thủ pháp luật. Thứ nhất là phải đăng ký với cơ quan chức năng để được cấp sổ theo dõi. Thứ hai là phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật nuôi trăn do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành.

Do trăn là loài động vật có thể gây nguy hiểm, chuồng trại nuôi nhốt cũng cần được đảm bảo, tránh để trăn thoát ra ngoài. Nguồn gốc của trăn cảnh cũng cần hợp pháp, tránh vi phạm quy định bảo vệ động vật hoang dã.

Tác giả: Đức An

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn