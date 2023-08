Hoàng Anh Gia Lai 'bối rối' khi chưa thể liên hệ được với mẹ ruột tiền đạo Paollo

Bàn thờ tạm tại Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai để mọi người viếng tiền đạo Paollo - Ảnh: Hội CĐV HAGL

Tai nạn kinh hoàng tại Pleiku hôm 12-8 đã cướp đi sinh mạng của 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai là HLV Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí và tiền đạo Paollo Madeira Olivera.

Chưa biết đưa Paollo về Brazil hay Bồ Đào Nha

Trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục, linh cữu của Paollo được quàn tại nhà tang lễ Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục đưa thi thể Paollo về nước đã phát sinh nhiều vấn đề phức tạp

Chưa liên hệ được với mẹ ruột tiền đạo Paollo để đưa thi thể anh về quê hương

Cụ thể, dù sống chung với nhau như vợ chồng, nhưng Paollo và bạn gái chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn. Điều này khiến việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý tại Việt Nam để bạn gái Paollo đưa thi thể anh về nước không thể diễn ra. Theo quy định, nếu người mất chưa có vợ hoặc chồng, thì cha mẹ ruột mới có quyền làm thủ tục ủy quyền.

Vậy nhưng ngay cả người mẹ dự định sang Việt Nam (đã bay đến Dubai chờ visa) mà CLB Hoàng Anh Gia Lai liên hệ cũng là mẹ của bạn gái Paollo, chứ không phải mẹ ruột của tiền đạo này. Sáng 14-8, bà đã quyết định bay về Bồ Đào Nha do thủ tục xin visa vào Việt Nam chưa hoàn tất.

Paollo khi còn thi đấu cho CLB Hoàng Anh Gia Lai ở V-League 2023 - Ảnh: N.K

Mẹ ruột của Paollo hiện đang ở Brazil, nhưng CLB Hoàng Anh Gia Lai chưa thể liên hệ được để có thể báo tin, xin giấy ủy quyền để làm thủ tục đưa thi thể của anh về quê hương. Do chưa thể kết nối với mẹ ruột của Paollo nên CLB Hoàng Anh Gia Lai cũng chưa biết gia đình anh quyết định đưa con về nước theo hình thức nào, về Brazil hay Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, gia đình bạn gái muốn đưa Paollo về an táng tại Bồ Đào Nha - nơi anh từ Brazil sang đây chơi bóng và được cấp giấy thường trú.

Chi phí đưa Paollo về nước do Hoàng Anh Gia Lai chi trả

Giám đốc điều hành CLB Hoàng Anh Gia Lai - ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ với Tuổi Trẻ Online chiều 14-8: "Chúng tôi rất muốn hoàn tất các thủ tục nhanh nhất có thể để đưa Paollo về quê hương. Nhưng cho đến giờ chúng tôi chỉ mới làm việc được với bạn gái của Paollo và mẹ của bạn gái. Mẹ ruột của Paollo thì đang cố gắng liên hệ.

Tối mai (15-8), bạn gái của Paollo sẽ về Bồ Đào Nha. Chúng tôi đang làm việc với luật sư được bạn gái và mẹ bạn gái ủy quyền để có hướng xử lý nhanh nhất. CLB Hoàng Anh Gia Lai đang tìm hiểu thêm từ luật sư và Đại sứ quán Bồ Đào Nha để có hướng xử lý rõ hơn".

Trước đó, tối 13-8, Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức đã đến viếng 3 thành viên bị thiệt mạng trong vụ tai nạn, trong đó có Paollo.

Bầu Đức đã chỉ đạo mọi chi phí liên quan đến việc mai táng cũng như đưa thi thể Paollo về nước đều do Hoàng Anh Gia Lai chi trả.

Tác giả: NGUYÊN KHÔI

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ