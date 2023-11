Hoa hậu Ý Nhi đăng video khóc, xin lỗi sau ồn ào phát ngôn, xác nhận đi du học

Your browser does not support the video tag.

Video Ý Nhi khóc, xin lỗi khán giả.

Mới đây, Hoa hậu Ý Nhi đăng tải đoạn video chia sẻ về những điều đã qua và những dự định mới trong tương lai. Đây là lần đầu tiên cô lên tiếng về những ồn ào phát ngôn sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023.

Hoa hậu Ý Nhi nghẹn ngào, bật khóc khi nói về những ồn ào phát ngôn sau khi đăng quang.

Trong đoạn clip, Hoa hậu Ý Nhi nhiều lần nghẹn ngào, bật khóc. Cô gửi lời xin lỗi và cho biết đã đọc, lắng nghe và tiếp thu các góp ý từ khán giả.

Cô nói: "Sau một khoảng thời gian tự bản thân mình chiêm nghiệm về những gì đã trải qua, lời nói đầu tiên tôi muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến quý vị khán giả, các đơn vị, cá nhân liên quan đã chịu ảnh hưởng về phát ngôn của tôi".

Người đẹp cho biết 3 tháng qua, cô đã dành toàn bộ thời gian để có thể nhìn nhận lại bản thân của mình. "Tôi đã đọc, đã lắng nghe và xin phép sẽ tiếp thu các góp ý của khán giả. Ý Nhi sẽ cố gắng nỗ lực để không ngừng nghỉ để có thể hoàn thiện bản thân của mình. Ý Nhi cảm ơn quý vị khán giả", Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 bày tỏ.

Hoa hậu Ý Nhi nói thêm: "Sau khi đăng quang, điều mà tôi cảm thấy rất hạnh phúc là đã thực hiện được các nguyện vọng, các lời hứa trước đây. Đó là quyên góp toàn bộ số tiền thưởng của Miss World Vietnam cho các hoạt động thiện nguyện cũng như góp phần vào các quỹ khuyến học của 3 báo.

Ý Nhi cũng đã quyên tặng mái tóc của mình cho tổ chức mạng lưới ung thư vú Việt Nam BCNV. Trong tương lai, Ý Nhi vẫn sẽ thực hiện các dự án thiện nguyện dựa theo khả năng cũng như là điều kiện của mình".

Hoa hậu Ý Nhi dành 3 tháng để làm thiện nguyện.

Nhận thấy việc học tập và mở rộng vốn sống và hiểu biết là điều cần làm trước hết, Hoa hậu Ý Nhi đã quyết định đi du học ở Australia theo như dự định từ trước. Cô cho biết đây là chương trình đào tạo liên kết của trường mà cô theo học, với phần học bổng được trường ở Australia hỗ trợ.

Hoa hậu Ý Nhi bật khóc khi nói về hành trình mới trong cuộc đời mình. Cô nghĩ rằng đây là thời điểm, điều kiện thuận lợi để trau dồi bản thân, mở rộng thế giới quan và hoàn thành chương trình học đại học của mình.

Trong 3 tháng qua, Hoa hậu Ý nhi đã dùng số tiền thưởng của mình để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn như lời hứa của mình lúc tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2023. Ý Nhi đã hoàn thành trước khi lên đường đi học xa.

Tổng số tiền mà cô đã làm các hoạt động thiện nguyện là hơn 250 triệu đồng.

Tổng số tiền mà cô đã làm các hoạt động thiện nguyện là 250.266.000 VNĐ. Bên cạnh đó, vào ngày 23/8/2023, cô đã cắt đi mái tóc của mình để hiến cho các bệnh nhân ung thư của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam BCNV.

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, quê Bình Định. Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hồi tháng 7. Trong đêm chung kết, cô bất ngờ công khai bạn trai.

Bạn trai cùng một số người thân tiễn Ý Nhi lên đường du học.

Trong quá trình tham gia trả lời truyền thông sau đăng quang, Ý Nhi gặp sự cố phát ngôn bị cộng đồng mạng cho là thiếu tinh tế và bị lập group anti hơn 600.000 thành viên. Dù xin lỗi, Ý Nhi vẫn bị phản ứng. Cô gần như không xuất hiện trên mạng xã hội, ở ẩn tập trung cho việc học.

Tối 31/10, sau ba tháng ở ẩn, cô xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất. Bạn trai và một số người thân, trong đó có người của công ty quản lý đã đến tiễn người đẹp đi du học Australia.

Tác giả: LÊ CHI

Nguồn tin: Báo VTC News