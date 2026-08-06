Hoa hậu Mai Phương Thúy đăng ảnh Rolls-Royce Phantom đúng ngày sinh nhật: Bản giới hạn 10 chiếc toàn cầu, giá quy đổi gần 68 tỷ đồng

Đúng ngày 6/8, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái: "Forever an August baby.." (tạm dịch: Mãi là một cô gái sinh vào tháng 8). Đi kèm là hình ảnh một chiếc Rolls-Royce Phantom mang tông màu xanh nhạt kết hợp nóc trắng đầy thanh lịch.

Hoa hậu Mai Phương Thúy đăng ảnh Rolls-Royce Phantom Scintilla đúng ngày sinh nhật. Ảnh: FBNV

Bài đăng không kèm bất kỳ lời giải thích nào về chiếc xe hay ý nghĩa của bức ảnh. Tuy nhiên, hình ảnh một trong những mẫu sedan siêu sang hiếm nhất thế giới xuất hiện đúng dịp sinh nhật đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Chiếc Rolls-Royce mà Mai Phương Thuý đăng tải hiếm cỡ nào?

Dựa trên màu sơn, thiết kế và bối cảnh chụp, chiếc xe mà Mai Phương Thúy chia sẻ trùng khớp với Rolls-Royce Phantom Scintilla Private Collection, phiên bản đặc biệt được hãng xe siêu sang Anh quốc ra mắt tại Monterey Car Week 2024.

Rolls-Royce Phantom Scintilla phiên bản giới hạn 10 chiếc trên toàn cầu. Ảnh: Rolls-Royce

Đây là một trong những mẫu Phantom hiếm nhất từng được Rolls-Royce sản xuất khi chỉ giới hạn 10 chiếc trên toàn thế giới, đồng thời toàn bộ số xe đều đã có chủ ngay từ thời điểm ra mắt.

Phantom Scintilla được phát triển dựa trên bản Phantom Extended và lấy cảm hứng từ biểu tượng Spirit of Ecstasy cùng tượng nữ thần chiến thắng Winged Victory of Samothrace của Hy Lạp cổ đại, tác phẩm từng truyền cảm hứng để tạo nên biểu tượng nổi tiếng trên đầu xe Rolls-Royce hơn một thế kỷ trước.

Ngoại thất Rolls-Royce Phantom Scintilla với phối màu Andalusian White và Thracian Blue. Ảnh: Rolls-Royce

Ngoại thất nổi bật với phối màu hai tông gồm Andalusian White ở phần mui và nửa trên thân xe, kết hợp Thracian Blue ở nửa dưới. Điểm đặc biệt là biểu tượng Spirit of Ecstasy lần đầu tiên được hoàn thiện bằng gốm với hiệu ứng mô phỏng đá cẩm thạch Parian thay vì thép không gỉ như trên các phiên bản thông thường.

Nội thất có gần 870.000 mũi thêu thủ công

Không chỉ gây ấn tượng ở ngoại thất, Phantom Scintilla còn sở hữu một trong những khoang nội thất cầu kỳ nhất mà Rolls-Royce từng chế tạo.

Các nghệ nhân của hãng sử dụng chất liệu vải twill kết hợp da cao cấp cùng họa tiết lấy cảm hứng từ chuyển động mềm mại của tà áo Spirit of Ecstasy. Riêng phần ghế ngồi và tapi cửa phía sau có tới 869.500 mũi thêu, được thực hiện sau hơn hai năm nghiên cứu và phát triển. Trần xe Starlight Headliner cũng được thiết kế riêng với hiệu ứng ánh sáng mô phỏng chuyển động của biểu tượng Spirit of Ecstasy.

Khoang nội thất Rolls-Royce Phantom Scintilla với gần 870.000 mũi thêu thủ công. Ảnh: Rolls-Royce

Dù sở hữu diện mạo hoàn toàn khác biệt, Phantom Scintilla vẫn sử dụng động cơ V12 tăng áp kép 6,75 lít, sản sinh khoảng 571 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Rolls-Royce không công bố giá bán chính thức, song nhiều nguồn tin quốc tế cho biết mỗi chiếc Phantom Scintilla có giá ước tính khoảng 2,6 triệu USD, tương đương gần 68 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần một chiếc Phantom tiêu chuẩn.

Mai Phương Thúy không tiết lộ mối liên hệ với chiếc xe

Hiện chưa rõ chiếc Rolls-Royce Phantom Scintilla trong bài đăng có thuộc sở hữu của Mai Phương Thúy hay chỉ đơn thuần là hình ảnh cô yêu thích và chia sẻ nhân dịp sinh nhật. Người đẹp cũng không đưa ra bất kỳ bình luận nào về bức ảnh ngoài dòng trạng thái ngắn.

Mai Phương Thuý không thường xuyên đăng tải về xe cộ trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Dù khá kín tiếng về đời tư, Mai Phương Thúy từng nhiều lần gây chú ý với những chia sẻ liên quan đến tài chính và phong cách sống. Cuối năm 2025, nàng hậu từng khiến mạng xã hội xôn xao khi tiết lộ đã tặng em gái 8 tỷ đồng nhân dịp 20/10 để tự chọn mua xe sang. Em gái cô sau đó quyết định chi hơn 5,5 tỷ đồng để sở hữu một chiếc Mercedes-Benz S 450 Luxury, đồng thời giữ lại phần tiền còn lại cho các kế hoạch cá nhân.

Mai Phương Thúy sinh năm 1988 và đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Những năm gần đây, cô ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí, chủ yếu tập trung vào công việc đầu tư và kinh doanh.

Dù không tiết lộ thêm thông tin, chỉ với một bức ảnh về chiếc Rolls-Royce Phantom Scintilla cùng dòng trạng thái ngắn trong ngày sinh nhật, Mai Phương Thúy vẫn tạo nên chủ đề được nhiều người hâm mộ bàn luận trên mạng xã hội.

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn