Hố tử thần nuốt 2 ôtô giữa trung tâm Đà Nẵng

Khoảng 14h ngày 3/12, đoạn đường Nguyễn Công Trứ, giữa hai giao lộ Trần Hưng Đạo và Ngô Quyền (phường An Hải), bất ngờ sụt xuống trong lúc mưa to. Tại thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có nhiều ôtô đỗ và một số công nhân đang di chuyển vào công trình xây dựng cao tầng.

Người dân cho biết họ nghe tiếng nổ lớn trước khi mặt đường và vỉa hè sụp xuống, tạo thành hố sâu dài khoảng 20 m, rộng 7 m. Hai ôtô màu trắng và xám bị rơi xuống, một công nhân đi ngang bị kẹt dưới gầm xe. Một ôtô khác nằm sát mép hố bị nghiêng nhưng không trượt xuống. Các phương tiện đều không có người bên trong.

Xe cầu đưa hai ô tô từ dưới hố tử thần lên. Ảnh: Nguyễn Đông

"Công nhân bị xe đè lên chân, không tự thoát ra được. Xe cẩu của công trình đã được điều đến nâng phương tiện, giải cứu nạn nhân", một người dân sống gần hiện trường nói. Theo nhân chứng, khi cẩu xe lên, mặt đường tiếp tục sụt nhẹ nhưng không gây thêm thiệt hại.

Đến 15h30, hai ôtô gặp nạn đã được kéo lên, trong đó một xe bị móp capo, xe còn lại hư hỏng phần đầu và trầy xước nhiều vị trí.

Khu vực xuất hiện hố tử thần nằm tiếp giáp đường Nguyễn Công Trứ với dự án đang xây dựng nhiều tòa cao ốc thương mại. Trong đó, đoạn bị sụp vốn là cống thoát nước từ khu vực đường Ngô Quyền ra sông Hàn. Khoảng 10 ngày trước, cống này từng bị sụp diện tích nhỏ, phía dự án cho đổ bêtông khắc phục.

Lực lượng chức năng đã khoanh vùng khu vực có hố tử thần, căng dây cảnh báo. Trong khi nhiều công nhân của công trường nhà cao ốc căng bạt cao 2 m để che chắn toàn bộ khu vực. Hai ôtô hư hỏng được xe cứu hộ đưa đến nơi sửa chữa.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra.

Tác giả: Nguyễn Đông

Nguồn tin: vnexpress.net