Hố sụt sâu 5m giữa vườn nhà dân ở vùng tâm bão số 4

Thêm một số điểm sạt lở ở đường Hồ Chí Minh Trưa 19-9, trung tá Hồ Lê Luận - chính trị viên Đồn biên phòng Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) - cho hay trên địa bàn xuất hiện một số điểm sạt lở ở khu dân cư và đường Hồ Chí Minh nhánh tây. Ở những vị trí có nguy cơ sạt lở, đơn vị phối hợp với UBND, công an, quân sự hai xã Hướng Lập và Hướng Việt cắm biển báo nguy hiểm, vận động di dời một số hộ dân đến vị trí an toàn. Ở khu tái định cư bản Cựp (xã Hướng Lập) có sạt lở nhẹ, đồn đã di dời 4 hộ/15 nhân khẩu ra khỏi vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ ống. Đường Hồ Chí Minh nhánh tây sạt lở nhẹ tại km169+100, hiện tại vẫn lưu thông bình thường. Ngoài ra, thôn Tri, khu tái định cư Cuôi, Tri (xã Hướng Lập) bị cô lập do nước tràn dâng cao không qua lại được. Sạt lở ở đường Hồ Chí Minh nhánh Tây - Ảnh: Lê Luận