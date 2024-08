Xử lý sụt lún QL16 ở huyện Quế Phong, Nghệ An: Bộ Giao thông Vận tải quyết định xây dựng công trình khẩn cấp

Tình trạng sụt lún từ km264+300 trên QL16 huyện Quế Phong sẽ được khắc phục, hoàn thiện xây dựng trước 30/10/2024. Ảnh: XT

Thông tin từ Sở GTVT Nghệ An, nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho phương tiện và người tham gia giao thông trên đoạn tuyến từ Km264+300 đến Km264+900 QL16 trên địa bàn tỉnh Nghệ An do các đợt mưa lớn gây ra từ ngày 12/7 đến 15/7/2024, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT đã có quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Theo đó, Sở GTVT Nghệ An được giao làm chủ đầu tư thực hiện xây dựng công trình từ Km264+300-Km264+900 QL16 thuộc địa phận huyện Quế Phong.

Tại Quyết định 2967/QĐ-CĐBVN ngày 7/8/2024 thể hiện, Sở GTVT Nghệ An có trách nhiệm triển khai thực hiện lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quyết định này đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Trong quá trình thực hiện cần cập nhật thường xuyên tình hình diễn biến của cung trượt để điều chỉnh phạm vi đào hót, giảm tải cung trượt cho phù hợp trên nguyên tắc bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Do tính chất phức tạp của công tác khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng công trình khẩn cấp tại vị trí nêu trên, Sở GTVT Nghệ An kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo và phối hợp với UBND huyện Quế Phong cùng các sở, ngành liên quan hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng (nếu có); di dời các công trình, tài sản… trong khu vực sạt trượt; xác định vị trí để tập kết bùn, đất, đá trong quá trình đào, hót dọn hạ tải khi thi công công trình này.

Mặt khác, Sở GTVT thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về thời gian thực hiện thi công công trình và cắm biển thông báo tại 2 đầu tuyến QL16 để người dân được biết, từ đó lựa chọn phương án lưu thông cho phù hợp.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu thi công bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị thi công công trình và thực hiện đầy đủ công việc cần thiết để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt. Cần lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thi công như điều kiện về thời tiết, địa hình, địa chất,... bảo đảm việc thi công được an toàn.

Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư thường xuyên theo dõi, cập nhật thực tế hiện trường để xem xét, chỉ đạo tư vấn và các đơn vị liên quan lựa chọn giải pháp xử lý phù hợp; đồng thời, thường xuyên trao đổi với cơ quan chuyên môn của Cục Đường bộ Việt Nam (qua Phòng Quản lý, tổ chức giao thông đường bộ) để báo cáo kịp thời về tình hình triển khai thực hiện và xem xét, điều chỉnh khi cần thiết...

Trước đó, Báo Thanh tra đã thông tin, từ ngày 12 đến 15/7/2024, trên địa bàn huyện Quế Phong thường xuyên xảy ra mưa lớn rải rác, cục bộ tại một số nơi.

Đặc biệt, vào tối 14/7 mưa lớn đã gây sụt lún nền, mặt đường tại dốc Chuối (đoạn Km264+700), thuộc QL16 đoạn qua địa bàn xã Châu Kim. Ngay khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành đắp vuốt nối đường hai đầu và phạm vi mặt đường đảm bảo giao thông tạm thời.

Trong quá trình theo dõi vị trí sụt trượt trên nền, mặt đường nhận thấy lún sụt tiếp tục phát triển, việc đi lại không đảm bảo an toàn nên Sở GTVT Nghệ An chỉ đạo đào đất, đá mở rộng về phía mái taluy dương, san gạt, kết hợp lấp rãnh, đắp đường tạm bằng đất phục vụ lưu thông cho xe thô sơ, xe máy trong điều kiện thời tiết không mưa và vào ban ngày. Đồng thời tháo dỡ hộ lan tôn sóng, biển báo... trong phạm vi bị lún sụt, hư hỏng... trước mắt nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đoạn đường. Đến ngày 18/7, Sở GTVT đã cấm toàn bộ các phương tiện đi qua điểm chốt.

Ghi nhận của PV vào những ngày đầu tháng 8/2024, sau hơn nửa tháng sự cố xảy ra, tình trạng sụt lún trên tuyến QL 16, đoạn Km 264+700 qua dốc Chuối đang có dấu hiệu chững lại. Sau những ngày thời tiết khô ráo, các điểm sụt lún vẫn giữ nguyên độ sâu trên 6 mét, không lún thêm. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng huyện Quế Phong đã quyết định nới lỏng điểm chốt. Cụ thể, xe máy, xe ô tô con dưới 7 chỗ được phép đi qua điểm chốt, đến điểm sụt lún sẽ lưu thông qua tuyến đường tạm cũ; 2 đầu tuyến đường tạm luôn có lực lượng túc trực để giám sát. Riêng xe tải và xe trên 7 chỗ vẫn tiếp tục phải đi tuyến đường khác, không được phép qua chốt để đảm bảo an toàn...

Lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An cho biết: QL16 là tuyến đường có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở khu vực biên giới miền Tây của tỉnh Nghệ An. Trước hiện tượng bất thường dẫn đến sụt lún cục bộ trong thời gian qua đã ảnh hưởng quá trình tham gia giao thông của người và phương tiện trên địa bàn cũng như tác động đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân, nhất là những xã có đồng bào dân tộc sinh sống khu vực tuyến đường này. Do đó, việc khắc phục điểm sụt lún này luôn được Bộ GTVT và tỉnh Nghệ An quan tâm chỉ đạo, đôn đốc.

Theo Quyết định 2967/QĐ-CDBVN của Bộ GTVT, dự kiến thời gian thực hiện xây dựng công trình trên hoàn thành trước 30/10/2024.

Tác giả: Châu Yên

Nguồn tin: thanhtra.com.vn