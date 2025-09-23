HLV Vũ Hồng Việt chỉ ra nguyên nhân thua sốc Ninh Bình

HLV Vũ Hồng Việt thất vọng với trận thua Ninh Bình ở vòng 4 V-League.

Trận cầu tâm điểm vòng 4 V.League 2025/26 đã khép lại với kết quả 2-0 nghiêng về đội chủ nhà Ninh Bình. Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định thi đấu dưới sức và rời sân mà không có nổi một bàn thắng danh dự, qua đó tiếp tục tụt bậc trên bảng xếp hạng.

Hai cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà trong trận đấu này là Hoàng Đức và Thanh Thịnh.

Sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: “Thất bại bao giờ cũng buồn, tôi và các cầu thủ đều vậy. Chúng tôi luôn đặt mục tiêu giành chiến thắng nhưng toàn đội phải vượt qua nỗi buồn để hướng đến trận đấu tiếp theo.

Hôm nay, Ninh Bình FC tận dụng tốt sai lầm của chúng tôi và giành 3 điểm. Đặng Văn Lâm thi đấu rất tuyệt vời. Anh ấy cứu thua rất nhiều cơ hội mà đội chúng tôi đã tạo ra. Tôi nghĩ đây là 1 trận đấu cũng rất hay của hai đội”.

Thuyền trưởng của Nam Định tiết lộ thêm: “Tôi luôn hướng đến bóng đá tấn công dù thi đấu với đội nào, tôi sắp xếp ưu tiên cầu thủ ngoại ở hàng công. Vận hành lối chơi ổn, không có vấn đề gì, chỉ là chúng tôi không tận dụng được các cơ hội tạo ra và thủ môn Đặng Văn Lâm xuất sắc quá.

Ninh Bình FC chơi phòng ngự phản công, chờ đợi những pha chuyển đổi của 2 tiền đạo. Chúng tôi phân tích kỹ và kiểm soát được, nhưng sơ sảy đã để Hoàng Đức ghi bàn”.

Về cá nhân Percy Tau, tiền đạo từng chơi tại Premier League, HLV Vũ Hồng Việt đánh giá cao: “Percy Tau vẫn giữ phong cách chơi đột biến cao, tôi tiếc khi hết hiệp 1 Thanh Hào chấn thương nên đã phải thay đổi kế hoạch. Nếu không, Percy đã có thể vào sân từ đầu hiệp 2. Dù sao, bạn ấy là ngòi nổ rất hiệu quả”.

Ở trận đấu tiếp theo, Thép Xanh Nam Định sẽ trở về sân nhà để tiếp đón CLB Công an Hà Nội, trận đấu tâm điểm của vòng 5 V-League.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn