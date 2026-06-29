HLV Hàn Quốc từ chức, ông Park Hang-seo cúi đầu xin lỗi

Tại căn cứ của đội tuyển Hàn Quốc ở Guadalajara (Mexico) ngày 28/6 (giờ địa phương), HLV Hong Myung-bo thông báo rời cương vị thuyền trưởng, khép lại hành trình thất vọng của đội bóng xứ kim chi sau vòng bảng.

Hàn Quốc khởi đầu bảng A bằng chiến thắng ngược 2-1 trước CH Czech. Tuy nhiên, 2 thất bại liên tiếp cùng tỉ số 0-1 trước Mexico và Nam Phi khiến họ chỉ đứng thứ ba với 3 điểm, không đủ để chen chân vào nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất, qua đó lỡ vé vào vòng 32 đội.

Ông Hong Myung-bo tuyên bố từ chức HLV trưởng tuyển Hàn Quốc hôm 28/6.

Trong phát biểu từ chức, HLV Hong Myung-bo nhận toàn bộ trách nhiệm. Ông nói: "Tôi chân thành xin lỗi người dân đã yêu mến bóng đá Hàn Quốc và luôn ủng hộ đội tuyển. Hôm nay, tôi xin thôi giữ cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc".

Chiến lược gia 57 tuổi được bổ nhiệm trở lại vào tháng 7/2024, với nhiệm vụ dẫn dắt Hàn Quốc dự kỳ World Cup thứ 11 liên tiếp. Tuy nhiên, đội bóng của ông không thể duy trì lợi thế sau trận mở màn và bị đẩy vào thế chờ đợi ở cuộc đua vé vớt.

Thất bại 0-1 trước Nam Phi ở lượt cuối trở thành giọt nước tràn ly. Hàn Quốc cầm bóng nhiều hơn nhưng bế tắc trong khâu tổ chức tấn công, trước khi bị tiền đạo Thapelo Maseko chọc thủng lưới ở phút 63.

Quyết định không xếp đội trưởng Son Heung-min đá chính ở trận then chốt cũng tạo ra làn sóng phản đối dữ dội. Cựu tiền đạo Tottenham chỉ được tung vào sân trong hiệp 2, nhưng không thể giúp Hàn Quốc thay đổi cục diện.

Tiếp đến, người hâm mộ Hàn Quốc phát động chiến dịch yêu cầu sa thải HLV Hong Myung-bo.

Chưa hết, Tổng thống Lee Jae Myung còn yêu cầu làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến quá trình bổ nhiệm HLV và công tác điều hành đội tuyển.

Ông Park Hang-seo, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc và Trưởng đoàn Hàn Quốc tại World Cup 2026, cúi đầu xin lỗi vì thất bại của tuyển Hàn Quốc.

Cùng ngày, ông Park Hang-seo - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc và Trưởng đoàn Hàn Quốc tại World Cup 2026, đã cúi đầu xin lỗi trước truyền thông.

Nhà cầm quân từng dẫn dắt tuyển Việt Nam thừa nhận đội tuyển Hàn Quốc không đáp ứng được kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ quê nhà.

"Với tư cách Trưởng đoàn tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026, tôi thay mặt Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất vì đã không đáp ứng kỳ vọng của người dân", ông Park Hang-seo nói.

Ông Park Hang-seo cũng cho rằng Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc cần nhìn thẳng vào thiếu sót, đánh giá nghiêm túc thất bại này để bóng đá nước nhà có thể vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn