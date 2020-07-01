Đả bại Hàn Quốc, Mexico trở thành đội đầu tiên đi tiếp tại World Cup 2026

Đây không phải chiến thắng rực rỡ của Mexico, nhưng là chiến thắng có giá trị rất lớn. Trong một trận đấu bị khóa chặt bởi sự thận trọng, đội đồng chủ nhà vẫn biết cách tận dụng khoảnh khắc đối thủ mắc sai lầm để tạo ra cột mốc đầu tiên của giải.

Trận thắng 1-0 trước Hàn Quốc trên Guadalajara Stadium, Guadalajara (Mexico), ngày 19/6 (giờ Hà Nội), đưa Mexico lên 6 điểm sau 2 lượt trận.

Quan trọng hơn, kết quả này giúp đội bóng của HLV Javier Aguirre trở thành đội đầu tiên chắc suất góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2026.

Dấu mốc ấy càng có ý nghĩa với Mexico, bởi họ bước vào giải với sức ép rất lớn của đội đồng chủ nhà. Sau trận ra quân thắng Nam Phi 2-0, chiến thắng trước Hàn Quốc giúp Mexico biến lợi thế sân nhà thành hiệu quả cụ thể.

Bước ngoặt trong cuộc so tài với Hàn Quốc đến đầu hiệp 2. Thủ môn Kim Seung-gyu không thể bắt gọn một quả tạt sau pha va chạm với đồng đội, tạo điều kiện để tiền vệ Luis Romo dứt điểm vào khung thành bỏ trống.

Trong một trận đấu chặt chẽ, sai lầm ấy đủ để định đoạt tất cả.

Mexico thắng Hàn Quốc 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng A, qua đó giành tấm vé đi tiếp đầu tiên tại World Cup 2026.

Mexico không quá bùng nổ trong tấn công. Thậm chí, họ từng bị chính khán giả nhà la ó sau hiệp 1 nhạt nhòa.

Bên cạnh bàn thắng của tiền vệ Luis Romo, thủ môn Raul Rangel cũng có vai trò then chốt. Những pha cứu thua cuối trận, đặc biệt trong thời điểm Hàn Quốc dồn đội hình lên tìm bàn gỡ, đã giúp giữ nguyên chiến thắng tối thiểu cho Mexico.

Đại diện châu Á vì thế rời sân với cảm giác tiếc nuối. Sau chiến thắng 2-1 trước CH Czech ở lượt mở màn, Hàn Quốc có cơ hội lớn để tự mở cửa đi tiếp, nhưng họ không thể tận dụng được giai đoạn chơi tốt hơn trong hiệp 1 và phải trả giá vì một sai sót ở hàng thủ.

Dù vậy, cánh cửa đi tiếp của Hàn Quốc chưa khép lại. Với 3 điểm sau 2 trận, đội bóng của HLV Hong Myung-bo vẫn còn quyền tự quyết khá rõ ràng nếu đánh bại Nam Phi ở lượt cuối. Một kết quả hòa cũng có thể giúp họ níu giữ hy vọng, nhưng khi đó mọi thứ sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào cục diện chung của bảng A.

Mexico lúc này không chỉ là đội đầu tiên vượt qua vòng bảng, mà còn bảo đảm lợi thế rất lớn cho vòng 32 đội, khi trận knock-out đầu tiên của họ sẽ diễn ra tại Mexico City ngày 30/6.

Theo lịch thi đấu, ở lượt cuối bảng A, Mexico sẽ gặp CH Czech, trong khi Hàn Quốc đối đầu Nam Phi, đều diễn ra lúc 8h ngày 25/6 (giờ Hà Nội).

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn