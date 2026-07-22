Nghệ An: Vận động 02 đối tượng trốn truy nã ra đầu thú

Sau khi được Tổ công tác vận động, thuyết phục, Vi Văn Cảnh (X) đã đầu thú về hành vi phạm tội của mình

Thời gian gần đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định Vi Văn Cảnh (sinh năm 1998), trú tại Môn Sơn (tỉnh Nghệ An), đối tượng đang bị truy nã từ tháng 07/2023 về tội “cố ý gây thương tích” đang lẩn trốn tại Lào. Phòng Cảnh sát hình sự đã xin ý kiến Lãnh đạo Công an tỉnh lập Tổ công tác do đồng chí Thượng tá Hoàng Chí Hiếu - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự làm tổ trưởng sang Lào triển khai công tác tuyên truyền, vận đông đối tượng ra đầu thú. Ngày 21/7/2026, sau khi được Tổ công tác vận động, thuyết phục, Vi Văn Cảnh đã đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự cũng tiếp nhận đầu thú đối tượng Quang Bính Tài (sinh năm 1996), trú tại bản Vẽ, xã Yên Na. Theo đó năm 2024, Quang Bính Tài bị Cơ quan Công an ra Quyết định truy nã về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Biết mình bị truy nã, đối tượng đã lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành khiến việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Đối tượng Quang Bính Tài tại Cơ quan Công an

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Yên Na đồng chủ trì xác định Quang Bính Tài đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Bắc. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã gặp gỡ người thân, phân tích, kiên trì vận động để đối tượng sớm ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Ngày 21/7/2026, Quang Bính Tài đã đầu thú. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Vận động đối tượng ra đầu thú là một trong những biện pháp nghiệp vụ quan trọng của lực lượng công an. Qua đó vừa giúp người vi phạm có cơ hội hưởng sự khoan hồng, vừa bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

Tác giả: Văn Hậu - Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn