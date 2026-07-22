Xác minh vụ tài xế taxi bị đánh nhập viện khi đón khách ở sân bay

Theo thông tin ban đầu, hơn 8h ngày 21/7, tại khu vực đỗ xe phía ngoài sân bay Phù Cát, 2 người đàn ông đến hỏi chuyện với anh L.X.H. (30 tuổi, tài xế hãng Lado Taxi). Sau khi xảy ra lời qua tiếng lại, người đàn ông mặc áo đen bất ngờ lao vào hành hung anh H..

Tài xế H. bị 2 người đàn ông lao vào hành hung khi đón khách tại sân bay Phù Cát (Gia Lai). Ảnh: Lado Taxi khu vực An Nhơn cung cấp

Cùng lúc, người đàn ông mặc áo trắng khống chế anh H. để người còn lại tiếp tục hành hung. Sau một lúc chống đỡ, tài xế H. mới thoát ra ngoài.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hoài, Giám đốc điều hành hãng Lado Taxi khu vực An Nhơn (thuộc Chi nhánh Gia Lai) cho biết, đơn vị gửi đơn trình báo lên Công an xã Phù Cát vụ nam tài xế L.X.H (30 tuổi) của công ty bị 2 người đàn ông chửi bới, lao vào trong xe hành hung dẫn đến phải nhập viện.

Tài xế H. nhập viện sau khi bị 2 người đàn ông hành hung. Ảnh: Lado Taxi khu vực An Nhơn cung cấp

"Sau khi bị hành hung, tài xế H. phải nhập viện điều trị. Công an xã Phù Cát đã tiếp nhận đơn trình báo để làm rõ vụ việc", ông Hoài cho biết.

Theo ông Hoài, thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế H. đến sân bay Phù Cát để đón khách đã đặt xe qua hệ thống. Tuy nhiên, 2 người đàn ông chạy taxi của một hãng khác cho rằng anh H. tranh giành khách nên tìm đến gây sự rồi hành hung.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, khoảng 8h10 ngày 21/7, tại khu vực đỗ xe phía ngoài Cảng hàng không Phù Cát, 2 người đàn ông đến nói chuyện với tài xế H. Sau khi lời qua tiếng lại, người đàn ông mặc áo đen đấm thẳng vào mặt anh H. Chưa dừng lại, người này còn mở cửa xe, lao vào đánh tới tấp. Người đàn ông mặc áo trắng mở cửa bên ghế phụ, giữ tay nam tài xế taxi để người đàn ông còn lại hành hung. Sau một hồi bị tấn công, tài xế H. mới thoát được ra ngoài. Anh Võ Văn Thảo, đồng nghiệp với tài xế H. cũng người có mặt tại hiện trường, cho biết những người hành hung anh H. là tài xế thuộc đội chạy taxi của hãng khác. Mâu thuẫn xuất phát từ việc những người này cho rằng tài xế giành khách của họ.

Tác giả: Khánh Linh (theo VTCNews, Lao động)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn