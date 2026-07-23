Messenger lỗi diện rộng

Tối 22/7, người dùng khắp thế giới phản hồi tình trạng không thể nhắn tin qua công cụ Messenger của Facebook. Đặc biệt, vấn đề chỉ phát sinh với các nhóm hội thoại, không ảnh hưởng đến liên lạc giữa các tài khoản cá nhân. Sự việc ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng công cụ này như phương tiện giao tiếp, liên lạc chính cho công việc.

Messenger gặp lỗi tối 22/7. Ảnh: Reuters.



Ngoài Facebook Messenger, Instagram cũng được phản hồi tình trạng tương tự trong cùng thời điểm. Trên website Down Detector, 3 ứng dụng của Meta nhận lượng báo cáo lỗi tăng đột biến. Vấn đề phát sinh ở đa nền tảng, không phân biệt web hay mobile, ứng dụng. Đồng thời, chủ tài khoản khắp thế giới phản hồi tình trạng giống nhau, không phân biệt vùng địa lý. Điều này chứng tỏ đây là lỗi diện rộng của Meta.

Mới hôm 19/7, khi mở website Facebook, chủ tài khoản chỉ nhận được thông báo ngắn gọn "Tài khoản tạm thời không khả dụng", gây hoang mang. Trong khi đó, phiên bản trên di động vẫn có thể truy cập bình thường. Trên chuyên trang báo lỗi phần mềm online Down Detector, vấn đề được xác nhận bởi hàng nghìn người dùng khác trên khắp thế giới. Sau đó, vấn đề được âm thầm xử lý, Facebook không cập nhập thêm thông tin gì.

Như thường lệ, nền tảng độc lập Meta Status (Trạng thái Meta) vốn dùng để cung cấp dữ liệu thời gian thực về hoạt động của các dịch vụ thuộc công ty, vẫn hiển thị tất cả hoạt động bình thường. Phía công ty chủ quản mạng xã hội vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về vấn đề nêu trên. Trong khi đó, lượng lớn người dùng nền tảng này trên khắp thế giới đang bị ảnh hưởng, gián đoạn công việc.

Vụ việc đang tiếp tục được cập nhật.

Tác giả: Hà Mi

Nguồn tin: znews.vn