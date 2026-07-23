Messi được bình chọn là Cầu thủ hay nhất World Cup 2026

Liên đoàn Lịch sử và Thống kê Bóng đá Quốc tế (IFFHS) vừa chính thức công bố danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026 dành cho Lionel Messi. Quyết định này dựa trên hệ thống phân tích dữ liệu chuyên sâu và toàn diện về hiệu suất thi đấu của siêu sao người Argentina trong suốt hành trình trên đất Bắc Mỹ.

Messi được bình chọn hay nhất World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Ở tuổi 39, Messi đã trải qua kỳ World Cup rực rỡ trên phương diện cá nhân. Anh thi đấu tổng cộng 626 phút qua 7 trận, đóng góp 8 bàn thắng và 4 đường kiến tạo. Với tổng cộng 12 lần ghi dấu giày vào các bàn thắng, El Pulga trở thành cầu thủ có đóng góp trực tiếp vào bàn thắng nhiều nhất giải đấu. Theo chấm điểm của IFFHS, tiền đạo thủ quân của Argentina đạt điểm số trung bình lên tới 8,33/10, đây con số cao nhất trong tất cả các cầu thủ tham dự giải. Bên cạnh đó, anh cũng thiết lập một cột mốc lịch sử mới khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn vào lưới 17 đội tuyển khác nhau tại các kỳ World Cup.

Vinh danh của IFFHS tạo nên sự đối lập thú vị với danh hiệu chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Tại lễ trao giải sau trận chung kết, FIFA đã vinh danh tiền vệ Rodri của đội tuyển Tây Ban Nha là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu (Quả bóng Vàng World Cup 2026) nhờ vai trò then chốt giúp La Roja bước lên ngôi vô địch. Trong khi giải thưởng của FIFA mang nặng yếu tố danh hiệu tập thể, đánh giá của IFFHS lại thuần túy dựa trên các thông số kỹ thuật định lượng khắt khe như số bàn thắng, kiến tạo, tỷ lệ tạo cơ hội và ảnh hưởng trực tiếp lên lối chơi.

Dù Argentina không thể bảo vệ thành công chiếc cúp vàng sau thất bại tối thiểu 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết, màn trình diễn bùng nổ của Messi ở giai đoạn cuối sự nghiệp vẫn nhận được sự khâm phục từ giới chuyên môn. Danh hiệu từ IFFHS một lần nữa khẳng định đẳng cấp vượt thời gian của siêu sao sở hữu 8 Quả bóng Vàng.

Tác giả: Tiên Tiên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn