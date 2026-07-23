Hơn 65.000 chữ ký đòi đá lại chung kết World Cup

Argentina thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.

Chỉ ít ngày sau thất bại ở trận tranh cúp vàng, người hâm mộ Argentina phát động chiến dịch trên nền tảng Change.org nhằm yêu cầu FIFA xem xét lại kết quả trận đấu. Đến nay, bản kiến nghị thu hút hơn 65.500 chữ ký và con số vẫn đang tiếp tục tăng.

Người khởi xướng chiến dịch là CĐV Gisela Sanchez. Trong nội dung kiến nghị, cô cho rằng trọng tài người Slovenia Slavko Vincic đưa ra nhiều quyết định bất lợi cho Argentina, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận chung kết. Vì vậy, FIFA được đề nghị rà soát lại toàn bộ trận đấu và có biện pháp xử lý phù hợp, bao gồm khả năng tổ chức đá lại.

Tuy nhiên, khả năng này gần như không thể xảy ra. Theo quy định của FIFA, một trận đấu chỉ được tổ chức lại trong những trường hợp đặc biệt được quy định rõ trong luật thi đấu hoặc theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền.

Lần gần nhất một trận đấu quốc tế phải đá lại vì sai sót của trọng tài diễn ra cách đây gần 20 năm. Đó là trận vòng loại World Cup 2006 giữa Uzbekistan và Bahrain, khi trọng tài mắc lỗi nghiêm trọng trong việc áp dụng luật ở một tình huống đá phạt đền, buộc FIFA phải hủy kết quả và cho hai đội thi đấu lại.

Đây không phải lần đầu người hâm mộ yêu cầu đá lại trận chung kết World Cup. Sau trận chung kết giữa Argentina và Pháp năm 2022, các CĐV Pháp lập một bản kiến nghị với lập luận rằng nhiều cầu thủ Argentina xâm nhập vòng cấm trước khi Lionel Messi thực hiện quả phạt đền.

Chiến dịch khi đó thu hút khoảng 215.000 chữ ký, nhưng FIFA không đưa ra bất kỳ phản hồi nào và kết quả trận đấu vẫn được giữ nguyên.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn