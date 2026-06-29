Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra đội tuyển

Các cầu thủ Hàn Quốc thất vọng sau khi bị loại từ vòng bảng World Cup 2026.

Bóng đá Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng sau khi đội tuyển quốc gia dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026. Không lâu sau thất bại này, Tổng thống Lee Jae Myung lên tiếng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều tra toàn diện chiến dịch của đội tuyển.

Ông Lee nói mình “hoàn toàn bối rối” trước kết quả của Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo này cũng dường như nhắm vào quá trình bổ nhiệm HLV Hong Myung-bo của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), khi cho rằng yếu tố “năng lực” chưa được đặt lên hàng đầu trong việc lựa chọn người dẫn dắt đội tuyển.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Lee nhắc đến khoản ngân sách đáng kể từ tiền thuế và nguồn lực nhà nước được sử dụng cho việc tham dự World Cup. Ông xin lỗi người hâm mộ vì “nỗi thất vọng sâu sắc”, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng phân tích nguyên nhân thất bại và đưa ra biện pháp cải tổ hệ thống quản lý thể thao.

“Chúng tôi sẽ nhanh chóng thúc đẩy cải cách quản lý thể thao để bảo đảm chuyện như vậy không bao giờ xảy ra nữa”, ông Lee viết.

HLV Hong Myung-bo tuyên bố từ chức và nhận trách nhiệm sau chiến dịch World Cup thất bại của Hàn Quốc.

Cùng thời điểm, HLV Hong Myung-bo xác nhận sẽ rời ghế HLV trưởng. Cựu danh thủ từng có 136 trận khoác áo tuyển Hàn Quốc nói đây không phải quyết định dễ dàng, nhưng ông nhận toàn bộ trách nhiệm về chiến dịch World Cup thất bại.

“Một khi nhận công việc này, tôi không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc chịu trách nhiệm đến giây phút cuối cùng”, Hong chia sẻ.

Hàn Quốc bị loại sau khi không thể lọt vào nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đội bóng của HLV Hong giành 3 điểm sau 3 trận, thắng CH Czech nhưng thua đội đồng chủ nhà Mexico và Nam Phi.

Thất bại càng khó chấp nhận khi Hàn Quốc là đội có thứ hạng cao thứ hai trong bảng. Tuy nhiên, họ không tự quyết được số phận khi vòng bảng khép lại và phải chờ kết quả từ các bảng khác trước khi chính thức bị loại.

Quá trình bổ nhiệm HLV Hong vốn gây tranh cãi từ trước World Cup. Sau khi ông trở lại dẫn dắt đội tuyển vào năm 2024, Bộ Thể thao từng yêu cầu KFA xem xét lại quyết định này, cho rằng liên đoàn có dấu hiệu vi phạm quy trình nội bộ và cuộc phỏng vấn bổ nhiệm “khó có thể xem là hợp lý”. KFA khi đó phủ nhận mọi sai phạm.

Tổng thống Lee cho rằng hệ thống hiện tại khiến việc giám sát, kiểm tra và quy trách nhiệm cho những người có thẩm quyền bổ nhiệm trở nên rất khó khăn. Ông cũng đặt vấn đề về ranh giới giữa lợi ích công và lợi ích tư trong quá trình lựa chọn nhân sự lãnh đạo.

HLV Hong từng đưa Hàn Quốc đến World Cup 2026 với thành tích bất bại ở vòng loại. Nhưng kết quả tại giải đấu lớn nhất thế giới khiến nhiệm kỳ của ông khép lại trong thất vọng, đồng thời đẩy KFA vào làn sóng chỉ trích mới.

Tác giả: Hà Trang

Nguồn tin: znews.vn