Đình Bắc khiến cả Đông Nam Á phải ngước nhìn

Đình Bắc tiếp lần thứ 3 liên tiếp được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở SEA Games 33 - Ảnh: Đức Cường

Hat-trick danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận tại SEA Games 33

U22 Việt Nam đánh bại U22 Philippines với tỷ số 2-0 để giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 33. 2 bàn thắng phút cuối của U22 Việt Nam được ghi do công của Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn. Bộ đôi này đúng nghĩa đóng vai “người hùng” mang về tấm vé chung kết cho “Những chiến binh sao vàng”. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn và BTC, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đã được trao cho Nguyễn Đình Bắc. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp Đình Bắc được trao danh hiệu này từ đầu SEA Games năm nay.

Tiền đạo 21 tuổi không trực tiếp ghi bàn nhưng lại đóng góp nhiều vào lối chơi chung, hoạt động không biệt mệt mỏi trong suốt cả trận đấu. Đình Bắc tạo ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của U22 Philippines. Anh chính là người “châm ngòi” cho Văn Thuận mang về bàn thắng khai thông bế tắc của U22 Việt Nam.

Tình huống diễn ra ở phút 89, Đình Bắc nỗ lực tranh bóng trong vòng cấm của U22 Philippines trước khi gạt ra để Phi Hoàng lật bóng như đặt, tạo cơ hội cho Văn Thuận bật cao đánh đầu, khai thông thế bế tắc cho U22 Việt Nam. Bàn thắng quan trọng của Văn Thuận giúp U22 Việt Nam giải tỏa, có thêm pha lập công nữa của Thanh Nhàn để định đoạt tỷ số 2-0.

Sau trận đấu, Đình Bắc nhận được “mưa lời khen” từ HLV Kim Sang Sik. “Đình Bắc là một cầu thủ có tố chất ngôi sao, không nghi ngờ gì cả. Cậu ấy có sự tự tin tuyệt vời trên sân. Tôi luôn yêu cầu cậu ấy, khi vào sân, hãy tự tin và giúp đỡ các đồng đội. Trước trận đấu, tôi đã nói chuyện riêng với Đình Bắc và dặn cậu ấy: đừng thỏa mãn với những màn trình diễn hiện tại, hãy mơ ước lớn hơn. Tôi muốn Đình Bắc cố gắng hơn nữa để đạt đến tầm châu Âu, Nhật Bản hay K.League”, ông Kim nói.

Chưa nghĩ tới Quả bóng Vàng, không ngán đối thủ nào ở chung kết

Đình Bắc rất quyết tâm cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 - Ảnh: Đức Cường

“Hôm nay toàn đội đã thi đấu rất tốt. U22 Philippines có nhiều tiến bộ, họ tạo được nhiều sức ép cho U22 Việt Nam. Dù vậy, toàn đội U22 Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc, tôi hạnh phúc vì điều đó. Tôi càng hạnh phúc hơn khi tôi bước ra sân và chứng kiến sự có mặt của rất đông khán giả Việt Nam trên khán đài. Sự hiện diện của đông đảo cổ động viên (CĐV) giúp cho tinh thần của chúng tôi lên rất cao. Tôi hy vọng CĐV tiếp tục đến sân Rajamangala ở trận chung kết vào ngày 18/12 tới, để tiếp thêm động lực cho U22 Việt Nam”, Đình Bắc chia sẻ.

Đình Bắc cho biết, anh cùng đồng đội không quan tâm đối thủ của U22 Việt Nam ở chung kết là ai. “Điều quan trọng là sự chuẩn bị của toàn đội cho trận chung kết sẽ như thế nào, chứ không quan trọng đối thủ là ai. U22 Việt Nam sẽ chờ kết quả của trận bán kết thứ hai giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia, sau đó tập trung tối đa cho trận chung kết ở sân Rajamangala”, Đình Bắc nhấn mạnh.

Nếu U22 Việt Nam giành ngôi vô địch SEA Games 33, Đình Bắc có thể trở thành ứng cử viên rất nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam năm 2025.

Dù vậy, Đình Bắc chưa vội nghĩ về danh hiệu cá nhân này: “Tôi chưa nghĩ đến danh hiệu QBV Việt Nam. Hiện tôi chỉ nghĩ đến trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 33. Tôi và các đồng đội sẽ nghỉ ngơi, hồi phục thật tốt cho trận chung kết của giải đấu này”.

Tác giả: Tú Phạm (từ Bangkok, Thái Lan)

Nguồn tin: bongdaplus.vn