Đình Bắc giành giải hay nhất trận, khiến báo chí Malaysia phải kiêng sợ

Đình Bắc là cầu thủ hay nhất trận U22 Lào và U22 Việt Nam (Ảnh: Đức Cường)

Đình Bắc là người ghi cả 2 bàn thắng để giúp U22 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại SEA Games 33. Phần thưởng cho màn trình diễn ấn tượng của chân sút sinh năm 2004 là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.



Chứng kiến phong độ cao của Đình Bắc, báo chí của Malaysia không giấu nổi sự lo lắng cho đội nhà khi phải tìm cách để khắc chế tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội.



“Đình Bắc chơi thật sự nổi bật. Cầu thủ số 7 của U22 Việt Nam cho thấy tốc độ cùng khả năng xử lý kỹ thuật, tốc độ rất tốt", trang Makanbola nhắc đến ngôi sao của U22 Việt Nam trong bài viết mới nhất.

Đình Bắc chắc chắn là cái tên mà U22 Malaysia quan tâm (Ảnh: Đức Cường)

"Ở bàn đầu tiên, anh ấy cho thấy kỹ năng di chuyển khéo léo và dứt điểm 1 chạm chính xác. Đến bàn thắng thứ 2, cầu thủ này phô diễn kỹ thuật tuyệt vời khi đi qua 2 cầu thủ trước khi thực hiện pha dứt điểm hiểm hóc ở góc trái đánh bại thủ môn của Lào. Ở trận cuối, chúng ta sẽ đối đầu với U22 Việt Nam, Đình Bắc đương nhiên sẽ là một trong những cái tên khiến HLV Nafuzi Zain phải lo lắng và đề phòng”, trang Makanbola viết thêm.

Trước khi đối đầu với U22 Việt Nam vào ngày 11/12 tới, U22 Malaysia sẽ có màn khởi động SEA Games 33 với trận đấu gặp U22 Lào, diễn ra lúc 16h00 ngày 7/12. Lúc này vì nhiều lý do khác nhau, “những chú hổ” đang phải đối mặt với không ít khó khăn khi không có được đội hình mạnh nhất tham dự kỳ đại hội trên đất Thái Lan.

Còn với U22 Việt Nam, sau trận đấu với U22 Lào, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có khoảng 1 tuần để tập luyện cho màn chạm trán U22 Malaysia. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 16h00 ngày 11/12 trên sân Rajamangala.

