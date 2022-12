Hình ảnh mới nhất của cô dâu Thu Sao: Được chồng trẻ dẫn đi chơi Giáng sinh, nhan sắc trẻ trung khiến CĐM ngỡ ngàng

Cặp đôi cô dâu Lê Thị Thu Sao và chú rể Triệu Hoa Cương (ở Cao Bằng) vẫn luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là nhan sắc của cô dâu Thu Sao ở độ tuổi U70. Sau nhiều lần chịu “búa rìu” dư luận, cả hai đều trở nên kín tiếng hơn trên MXH, không còn xuất hiện nhiều như trước.

Clip cô dâu Thu Sao được chồng trẻ dẫn đi chơi Giáng sinh

Mới đây nhất, cặp đôi đã cùng nhau ra đường, tận hưởng không khí Giáng sinh nhộn nhịp và đăng tải clip trên Tiktok cùng những cử chỉ ngọt ngào dành cho đối phương.

Nhan sắc mới nhất của cô dâu Thu Sao khiến dân tình ngỡ ngàng

Sau khi đăng tải, nhan sắc của cô dâu Thu Sao lại một lần nữa trở thành đề tài bàn tán. Trong lần xuất hiện này, không khó để dân tình nhận ra rằng càng theo thời gian, gương mặt của người phụ nữ này càng thêm phần trẻ hoá. Không chỉ màu da thay đổi, ngay cả mũi, cằm cũng có sự khác biệt rất lớn. Cô dâu gốc Cao Bằng làm ai cũng bất ngờ với gương mặt vline, làn da mịn màng, đôi mắt được trang điểm thời thượng. Trong clip, cô tự tin bên cạnh chồng trẻ, nhìn cứ như gái son rỗi khiến nhiều người không thể nhận ra.

Không chỉ màu da thay đổi, ngay cả mũi, cằm cũng có sự khác biệt rất lớn do dùng filter chỉnh ảnh

Đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng với những bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng thực chất gương mặt cô dâu Thu Sao khác lạ như vậy là nhờ sử dụng filter chỉnh ảnh.

"Thật sự mà nói, các app chỉnh ảnh và filter nợ dân tình một lời xin lỗi. Nhìn clip này ai nghĩ cô dâu Thu Sao 67 tuổi nhỉ, cứ như gái trẻ e ấp cạnh chồng", bạn Hòa Vang bình luận.

Cũng đồng tình với quan điểm trên, tài khoản Minh Trí bày tỏ: "App chỉnh ảnh thật vi diệu, làm cho gương mặt của chị Thu Sao khác xa luôn, trông ảo quá".

Bên cạnh đó cũng có những bình luận bênh vực, cho rằng so với độ tuổi của cô dâu Thu Sao thì gương mặt thật cũng vẫn trẻ hơn nhiều người.

"Biết là dùng app nhưng cũng không phủ nhận cô ấy trẻ hơn so với tuổi, giờ mà đưa cho các cô U70 dùng app này chắc gì đã trẻ như cô Thu Sao".

"Ước gì bằng tuổi cô Thu Sao mình cũng được trẻ đẹp như vậy. Chắc cô Thu Sao hạnh phúc, vui vẻ bên chồng trẻ nên mới có thể giữ được vẻ trẻ trung, tươi tắn như thế".

"Chị Thu Sao chính là tấm gương để chị em phụ nữ thấy rằng làm đẹp không bao giờ là muộn".

Nhan sắc của cô dâu Thu Sao luôn là đề tài bàn tán mỗi khi cặp đôi đăng ảnh hay clip lên MXH

Năm 2018, đám cưới của vợ chồng "đũa lệch" cô dâu 62 tuổi Lê Thị Thu Sao và chú rể 26 tuổi Triệu Hoa Cương đã gây xôn xao MXH trong suốt một thời gian dài. Thời điểm đó, ai nấy đều khó tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh người phụ nữ đã qua một đời chồng với gương mặt già nua lại được cậu trai trẻ dắt tay trìu mến đưa về nhà. CĐM hoài nghi không biết liệu đây có phải là một chiêu trò câu view để nổi tiếng hay không? Thế nhưng, thời gian đã trả lời cho mọi câu hỏi, mọi thắc mắc của CĐM lúc bấy giờ. Cặp đôi cô dâu Thu Sao và chú rể Hoa Cương vẫn đang sống rất hạnh phúc, thậm chí còn gây dựng được nhiều thứ là của riêng mình.

Về phần mình, cô dâu Cao Bằng cho biết bản thân rất hài lòng với quyết định phẫu thuật và nhan sắc đang sở hữu nên vô cùng tự tin trước ống kính để thường xuyên xuất hiện trên sóng livestream giao lưu, trò chuyện với mọi người.

Sau nhiều sóng gió, cặp đôi Thu Sao – Hoa Cương vẫn mặn nồng như ngày nào.

Trải qua bao sóng gió, thị phi, hiện cô dâu Thu Sao và chồng trẻ đã "an phận", sống cuộc sống bình yên như bao cặp vợ chồng son rỗi khác. Ngoài kinh doanh quán cà phê, công việc bán hàng online của họ cũng rất thuận lợi. Dù vẫn nhận về nhiều bình luận tiêu cực nhưng cô dâu Thu Sao cho biết bản thân đã học cách bỏ ngoài tai lời nói của dư luận và chỉ sống cuộc đời của riêng mình.

