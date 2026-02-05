Hiệu trưởng có thể quy đổi hoạt động chuyên môn thay vì đứng lớp đủ tiết

Một tiết học trong hội thi Giáo viên giỏi cấp trường khối tại Trường Tiểu học Trung Văn (Hà Nội). Ảnh minh họa

Đề xuất cho phép hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được quy đổi định mức tiết dạy bằng các hoạt động chuyên môn

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quá trình lấy ý kiến đối với dự thảo đã nhận được 366 ý kiến phản biện xã hội từ các cơ sở giáo dục, địa phương và nhà quản lý về quy định định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Trong đó, đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc linh hoạt định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường tiểu học được nhiều đơn vị quan tâm và đồng tình.

Thực tế cho thấy, khối lượng công việc quản lý, điều hành nhà trường ngày càng lớn khiến nhiều cán bộ lãnh đạo rơi vào tình trạng quá tải. Việc vừa phải đảm bảo nhiệm vụ quản lý, vừa buộc đứng lớp đủ tiết theo quy định đã trở thành áp lực không nhỏ.

Thậm chí, đã có trường hợp lãnh đạo nhà trường bị kỷ luật hoặc phản ánh vì hồ sơ thể hiện đủ tiết dạy để hưởng phụ cấp, trong khi thực tế không trực tiếp giảng dạy.

Từ thực tiễn đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho phép hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được quy đổi định mức tiết dạy bằng các hoạt động chuyên môn như: dự giờ, chủ trì sinh hoạt chuyên đề, bồi dưỡng giáo viên, hướng dẫn chuyên môn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu và điều chỉnh nội dung này trong Điều 11 của dự thảo. Theo đó, quy định "tham gia dạy học theo định mức tiết dạy" được sửa thành "tham gia dạy học hoặc thực hiện các hoạt động chuyên môn khác và được quy đổi định mức tiết dạy theo quy định".

Quy định vai trò, trách nhiệm của hiệu trưởng với hàng loạt nhiệm vụ quan trọng

Đáng chú ý, nếu được thông qua, quy định này sẽ áp dụng cho tất cả các bậc học, không chỉ riêng bậc tiểu học.

Bên cạnh nội dung về định mức tiết dạy, dự thảo cũng làm rõ vai trò, trách nhiệm của hiệu trưởng với hàng loạt nhiệm vụ quan trọng như thực hiện quy chế dân chủ, trách nhiệm giải trình, công khai hoạt động nhà trường, chỉ đạo các phong trào thi đua, xã hội hóa giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, sáng tạo.

Việc điều chỉnh theo hướng linh hoạt được kỳ vọng sẽ tháo gỡ áp lực cho đội ngũ quản lý trường học, đồng thời phản ánh đúng bản chất công việc của hiệu trưởng trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

Tác giả: Hồng Phong

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn