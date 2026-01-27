Vụ cô giáo sửa bài kiểm tra học sinh từ đúng thành sai: Hiệu trưởng nói gì?

Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai, nơi xảy ra việc cô giáo N. tự ý sửa bài kiểm tra môn tiếng Anh học kỳ I của học sinh từ đúng thành sai - Ảnh: TẤN LỰC

Liên quan vụ việc, ngày 27-1, bà Mạc Hoàng Tố Quyên - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) - thông tin việc chấm lại các bài kiểm tra đã được nhà trường giao cho các thầy cô giáo tổ tiếng Anh thực hiện khẩn trương.

Cô N. dạy môn tiếng Anh cho 4 lớp tại trường này với tổng số gần 220 học sinh.

Sau khi phụ huynh phản ánh có 20 bài kiểm tra cuối học kỳ I của học sinh bị cô N. tự ý sửa từ đúng thành sai, nhà trường đã mượn lại tất cả các bài kiểm tra của 4 lớp để các thầy cô khác trong tổ chấm lại.

Theo bà Quyên, sau khi có kết quả chấm lại toàn bộ bài kiểm tra, nhà trường sẽ đánh giá mức độ, hành vi sai phạm để đưa ra hướng xử lý kỷ luật theo quy định.

Qua xác minh ban đầu, về nguyên nhân dẫn tới hành động trên, cô N. cho rằng lớp có nhiều bạn đạt điểm thi cao, sợ học sinh chủ quan nên can thiệp vào điểm số.

Theo hiệu trưởng nhà trường, đơn vị đang làm rõ nguyên nhân, mục đích giáo viên này tự ý sửa bài kiểm tra của nhiều học sinh.

Khi về trường giảng dạy 3 năm qua, cô N. đã ký cam kết không dạy thêm, dạy kèm. Phụ huynh cũng không phản ánh việc cô N. có dạy kèm hay dạy thêm. Tuy nhiên nhà trường sẽ xác minh để làm rõ nội dung này.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ cam kết sẽ giải quyết vụ việc đúng quy định, xử lý kỷ luật giáo viên vi phạm hợp tình, hợp lý và có giải pháp đảm bảo quyền lợi của học sinh.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, thời gian qua nhiều phụ huynh có con em theo học tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ phản ánh việc cô giáo N. cố tình sửa bài thi của học sinh từ đúng thành sai để chấm thấp điểm xuống. Các bài thi bị nghi vấn can thiệp bằng cách thêm nét vào chữ cái, thêm từ vào câu trả lời để làm sai kết quả. Có gần 20 bài thi của học sinh lớp 3C và lớp 4B có dấu hiệu bị chỉnh sửa từ đúng thành sai như trên. Trước vụ việc này, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam đã giao Phòng Văn hóa xã hội vào cuộc kiểm tra và yêu cầu tạm đình chỉ giảng dạy với cô N. để làm rõ các sai phạm.

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: tuoitre.vn