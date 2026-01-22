Công an xã Cam Phục phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến pháo nổ

Các đối tượng và tang vật thu giữ

Cụ thể, Công an xã Cam Phục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.V.Đ (sinh năm 2000), trú tại bản Xiềng và V.Đ.K (sinh năm 2011), trú tại bản Cai, cùng xã Cam Phục về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”, thu giữ 03 kg pháo nổ tự chế. Đồng thời, bàn giao L.T.A (sinh năm 2012), trú tại bản Cai cho gia đình và nhà trường phối hợp quản lý, giáo dục. Trước đó, lực lượng Công an phát hiện L.T.A có hành vi chế tạo, tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ 0,42 kg pháo nổ tự chế.

Song song với đấu tranh, xử lý vi phạm, Công an xã Cam Phục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng pháo nổ thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tổ chức cho 100% hộ dân ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về pháo, góp phần bảo đảm ANTT, giúp người dân đón Tết Nguyên đán an toàn, bình yên.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn