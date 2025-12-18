Hiệu trưởng chiếm đoạt tiền A80 hỗ trợ sinh viên: Tham nhũng vặt tàn phá giáo dục

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào tháng 11/2025, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch duyệt chi tiền cho 984 sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia A80 với tổng số tiền là 1.928.640.000 đồng (hơn 1,9 tỷ đồng).

Sau khi nhà trường nhận được quyết định, ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục đã chỉ đạo ông Nguyễn Văn Sáng, chuyên viên Phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện hoàn thiện chứng từ để quyết toán. Tại chứng từ, ông Sáng đã để trống mục số tiền được nhận (không thể hiện số tiền được nhận). Sau khi sinh viên đã ký nhận, ông Sáng tự hoàn thiện ghi thêm số tiền theo mức chi cho các buổi tập. Bảng kê này ông Sáng nộp cho bộ phận kế toán tài chính của nhà trường để quyết toán tổng số tiền 1.928.640.000 đồng (tương ứng mỗi sinh viên được nhận số tiền 1.960.000 đồng).

Trước khi chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên, ông Sáng báo cáo Nguyễn Tuấn Ngọc dự kiến chi 924.960.000 đồng cho 984 sinh viên (tương ứng 940.000 đồng/người), 801.089.800 đồng là tiền mua đồ ăn cho sinh viên trong các ngày tập luyện và còn dư lại 202.590.200 đồng. Nguyễn Tuấn Ngọc báo cáo với ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội về phương án chi tiền trên và được ông Long đồng ý.

Ông Phạm Văn Long chỉ đạo giữ lại 202.590.200 đồng để chi cho cán bộ nhà trường sau.

Tham nhũng dù chỉ vài đồng trong giáo dục cũng làm mất hình ảnh người thầy

Sự việc lãnh đạo và cán bộ Trường Cao Đẳng Du lịch Hà Nội bị khởi tố vì cắt xén tiền của sinh viên khiến dư luận xã hội không khỏi bức xúc, xen lẫn thất vọng khi người thầy đánh mất giá trị đạo đức, làm hoen ố hình ảnh vì lợi ích vật chất.

GS.TS Phạm Tất Dong, Cố vấn Hội khuyến học Việt Nam bức xúc cho rằng, A80 là sự kiện trọng đại, thiêng liêng, chắc hẳn bất cứ người dân Việt Nam nào cũng muốn được tham gia hay đóng góp sức mình cho sự kiện to lớn ấy của dân tộc. Do đó việc cắt xén, tham nhũng nhân sự kiện này là điều không thể chấp nhận. Điều đáng nói hơn, sự gian lận ấy lại diễn ra trong cơ sở giáo dục, ở mối quan hệ thầy - trò.

“Trong trường học, thầy không chỉ là người truyền đạt tri thức, mà còn là người dẫn dắt, dạy các em về lối sống, đạo đức… Chữ "thầy" rất nặng, trong xã hội trước đây, cha cũng gọi là thầy, thầy giáo cũng là thầy. Thầy cũng như cha, bởi vậy việc "ăn chặn", "ăn bớt" tiền của sinh viên là điều không thể chấp nhận. Thầy đứng trên bục giảng dạy cho trò, nhưng chính thầy lại sai phạm thì còn có thể dạy cho ai? Án tham nhũng xưa nay không hiếm, số tiền lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ cũng có, nhưng khi tham nhũng dù chỉ vài đồng, xảy ra trong trường học lại là vấn đề khác vì chạm đến vấn đề đạo đức, chạm đến tình cảm của thầy trò, hình tượng người thầy trong mắt học sinh, sinh viên”, GS.TS Phạm Tất Dong nhấn mạnh.

Từ sự việc này, GS.TS Phạm Tất Dong cũng nói thêm rằng, lâu nay dư luận vốn bức xúc với những chuyện “tham nhũng vặt” trong trường học như lạm thu đầu năm học. Để giảm bớt gánh nặng cho học sinh, phụ huynh, Nhà nước đã có chính sách miễn giảm học phí cho học sinh phổ thông, đây là chính sách lớn có ý nghĩa nhân văn, nhưng điều phụ huynh, học sinh lo ngại hơn nữa là những khoản lạm thu. Cũng chính bởi những khoản thu, khoản chi thiếu minh bạch khiến phụ huynh mất niềm tin vào cơ sở giáo dục.

“Tham nhũng ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần lên án, cần chỉnh đốn, nhưng khi tham nhũng ở những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến con người như giáo dục là đại kỵ, bởi trong những lĩnh vực ấy, trước hết phải lấy đạo đức làm đầu. Tham nhũng vặt trong các cơ sở giáo dục lâu nay vẫn có, nó làm mất đi sự minh bạch, liêm chính cần có trong môi trường đáng ra cần trong sạch tuyệt đối. Bởi vậy cần xử lý nghiêm những vụ việc như này để làm gương cho xã hội”, GS.TS Phạm Tất Dong nhấn mạnh.

Cần tăng cường cơ chế giám sát, minh bạch tài chính trong các cơ sở giáo dục

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng Luật sư Kết nối cũng cho rằng, thật đáng lo ngại khi hành vi vi phạm pháp luật lại diễn ra ngay trong một cơ sở giáo dục. Trường học không chỉ là nơi đào tạo chuyên môn mà còn là môi trường giáo dục về đạo đức, nhân cách và ý thức thượng tôn pháp luật. Vì vậy, khi người đứng đầu nhà trường lợi dụng chức vụ, quyền hạn để “ăn chặn” tiền của sinh viên, hành vi này không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của người học và xã hội đối với môi trường giáo dục.

Sinh viên là đối tượng yếu thế, phụ thuộc vào nhà trường trong nhiều quyền lợi và chế độ. Việc lợi dụng vị trí quản lý để xâm phạm trực tiếp quyền lợi của sinh viên thể hiện sự lạm dụng quyền lực, đi ngược lại hoàn toàn với sứ mệnh giáo dục và tính nêu gương mà người làm công tác quản lý giáo dục phải có. Tác động tiêu cực của hành vi này vì thế lan rộng, không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân sinh viên mà còn làm suy giảm uy tín của cơ sở đào tạo và của ngành giáo dục nói chung.

“Về mặt pháp lý, hành vi nêu trên có dấu hiệu cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, người có chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà làm trái công vụ, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Vụ việc cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường cơ chế giám sát, minh bạch tài chính trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các khoản chi trả liên quan trực tiếp đến sinh viên. Việc xử lý nghiêm minh không chỉ nhằm trừng phạt cá nhân vi phạm mà còn để khẳng định thông điệp rõ ràng rằng môi trường giáo dục phải là nơi an toàn, minh bạch và tôn trọng pháp luật, không có ngoại lệ cho các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, luật sư Hùng nhấn mạnh.

