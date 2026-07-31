Xem mắt tại ruộng lúa, cô gái nói một câu khiến đàng trai "sốc nặng"

Thực tế hiện nay, không ít người khi chưa tìm được đối tượng phù hợp, vẫn nhờ đến sự mai mối từ người thân, bạn bè hoặc tham gia các hình thức hẹn hò giấu mặt.

Một câu chuyện hẹn hò giấu mặt tại vùng quê ở Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi địa điểm gặp gỡ là một cánh đồng lúa.

Nhân vật chính là một người đàn ông được mai mối về quê để xem mắt một cô gái vừa trở về sau thời gian làm việc xa nhà. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cô gái được nhiều người theo đuổi nhưng chưa nhận lời ai.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Sohu)

Buổi gặp gỡ diễn ra theo cách không giống bất kỳ cuộc xem mắt nào: không quán cà phê, không nhà hàng, mà là… một cánh đồng lúa. Tại đây, người đàn ông tự tin giới thiệu về bản thân với công việc ổn định, tài chính vững vàng, nhà cửa và xe cộ đầy đủ, những yếu tố vốn được xem là "điểm cộng" trong các buổi mai mối truyền thống. Thế nhưng, thay vì quan tâm đến những điều kiện vật chất ấy, cô gái lại đưa ra một đề nghị bất ngờ: "Nếu anh giúp em trồng mạ, em sẽ cân nhắc việc tìm hiểu".

Thoạt nghe, đây chỉ là một yêu cầu đơn giản. Nhưng thực tế, đó lại là một phép thử đầy dụng ý. Thời điểm diễn ra buổi hẹn trùng với ngày cô gái phụ giúp gia đình ngoài đồng.

Việc mời người đàn ông cùng tham gia không chỉ giúp cô hoàn thành công việc, mà còn là cách để quan sát thái độ, sự kiên nhẫn và mức độ sẵn lòng của đối phương.

Nếu từ chối, người đàn ông có thể rời đi ngay mà không cần lời giải thích, cả hai đều hiểu rằng họ không phù hợp. Nếu chấp nhận, hành động ấy mang ý nghĩa vượt xa việc lao động đơn thuần. Nó thể hiện sự sẵn sàng chia sẻ, đồng hành và chấp nhận cả những khía cạnh đời thường, vất vả của cuộc sống.

Câu chuyện nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số ý kiến cho rằng cô gái đang "thử lòng" quá mức, thậm chí biến buổi hẹn thành cơ hội tận dụng sức lao động miễn phí. Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, nhiều người lại cho rằng đây là cách tiếp cận thực tế và thông minh.

Trái ngược với cô gái trong câu chuyện trên, một cô gái trẻ đến từ Vân Nam (Trung Quốc) lại đưa ra yêu cầu nặng về vật chất trong buổi xem mắt.

Yêu cầu của cô gái khiến chàng trai và bà mối ái ngại. Ảnh: Sohu

Theo đó, tại một buổi xem mắt ở Hà Nam (Trung Quốc), một cô gái 20 tuổi đến từ Vân Nam được giới thiệu với một chàng trai trẻ, thu nhập hơn 10.000 NDT/tháng (gần 39 triệu đồng), chững chạc, tác phong gọn gàng và nói chuyện lịch thiệp.

Lúc đầu, cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau. Tuy nhiên, khi bàn đến điều kiện hôn nhân, cô gái bất ngờ đưa ra yêu cầu khiến chàng trai sững sờ: Chồng tương lai phải về sống bên nhà vợ, gia đình nhà trai phải nộp hơn 100.000 NDT (khoảng 388 triệu đồng) tiền sính lễ và con cái sau này mang họ mẹ.

Chàng trai "đứng hình" với yêu cầu của nhà gái. Ảnh: Sohu

Nghe đến đây, sắc mặt chàng trai thay đổi, nụ cười tắt hẳn. Anh không ngờ mình có công việc ổn định, điều kiện khá tốt, lại phải đối diện với những yêu cầu khắt khe như vậy. Dù cố gắng thương lượng, anh chỉ nhận được câu trả lời cứng rắn từ cô gái: "Đây là quy định của quê tôi, không thể thay đổi".

Bà mối có mặt cũng lắc đầu, cho biết trong suốt nhiều năm làm nghề, bà hiếm khi chứng kiến những yêu cầu "khác thường" đến vậy. Bất lực trước tình huống, chàng trai đành lặng lẽ rời đi.

Sau khi câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, dư luận lập tức "dậy sóng". Phần lớn cho rằng cô gái đã đưa ra những điều kiện "trên trời", biến hôn nhân thành một hợp đồng giao dịch.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn