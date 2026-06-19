Hai tiktoker triệu view cùng lãnh 9 năm tù

Chiều 19/6, TAND khu vực 2, TP Hồ Chí Minh mở lại phiên xét xử 2 tiktoker Nguyễn Nhật Duy (SN 1998), Nguyễn Văn Hoàng (SN 2001) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Nhật Huy và Nguyễn Văn Hoàng cùng mức án 9 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Kim Thanh bị tuyên phạt 11 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hai tiktoker Nhật Duy - Văn Hoàng

Nguyễn Nhật Duy và Nguyễn Văn Hoàng cùng sở hữu kênh TikTok “Nhật Duy Nhật Hoàng” với gần 100.000 lượt theo dõi. Cá nhân Nhật Hoàng cũng sở hữu kênh TikTok với gần 600.000 lượt theo dõi. Trong đó, một số video của 2 TikToker đạt trên 1 triệu lượt thích.

Theo cáo trạng, vào lúc 12h ngày 14/2/2025, Công an phường An Phú, TP Thủ Đức (nay là phường An Khánh) kiểm tra hành chính nhà của Nguyễn Hoàng Hữu Luân (SN 1998, nhân viên văn phòng) trên đường Nguyễn Thị Định phát hiện trong phòng ngủ của Luân có Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Tấn Đức (SN 1998), Nguyễn Nhật Duy.

Kết quả điều tra xác định Duy, Hoàng, Luân, Đức là bạn bè quen biết và bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2024. Trong đó, Nguyễn Nhật Duy là người đứng ra mua ma túy, gom tiền hùn và thanh toán các đơn hàng.

Nguyễn Nhật Duy khai, Duy và Hoàng là những người sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok, cùng vận hành kênh "Nhật Duy - Nhật Hoàng" với 100.000 người theo dõi. Các video đăng trên TikTok của Duy và Hoàng xoay quanh cuộc sống thường ngày, du lịch và các hoạt động giải trí của giới trẻ, có video đạt hàng triệu lượt xem.

Duy cho biết mục đích ban đầu tìm đến ma túy là để xả stress, sau đó thì không cai được. Cứ mỗi lần căng thẳng thì bị cáo lại sử dụng ma túy. Tổng cộng nhóm của Duy đã 4 lần mua ma túy của Trần Kim Thanh về sử dụng.

Bị cáo Trần Kim Thanh khai mua ma túy từ một người tên Vinh, đồng nghiệp cũ khi làm việc tại quán bar, rồi bán lại cho Duy để hưởng chênh lệch.

Theo đại diện VKS, các bị cáo là những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, là những người đã đủ nhận thức và biết được tác hại của ma túy nhưng vì những ham muốn thấp kém, thể hiện tính xem thường pháp luật và tự đã đẩy mình vào con đường phạm pháp.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận các hành vi phạm tội. Bị cáo Nhật Duy, Văn Hoàng trình bày dù đã đủ tuổi nhận thức được hành vi sai phạm, nhưng các bị cáo lại chưa có lối sống chuẩn mực, dẫn đến vi phạm pháp luật.

Nói lời sau cùng, các bị cáo mong HĐXX xem xét, khoan hồng khi lượng hình để sớm trở về với gia đình, trở thành người có ích cho xã hội.

Tác giả: Bùi Thanh

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân