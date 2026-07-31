Theo vợ vào phòng sinh, người chồng bất ngờ ngất xỉu trước khi vợ mổ, các bác sĩ gây mê phải lập tức quay sang "cấp cứu" cho chồng

Một tình huống hy hữu nhưng không hề hiếm gặp vừa xảy ra tại một bệnh viện phụ sản. Trong lúc đang động viên vợ vượt cạn, người chồng bất ngờ ngất xỉu ngay tại phòng sinh, khiến êkíp y tế phải tạm gác lại công việc chính để "cấp cứu" thêm cho anh.

Theo chia sẻ từ tài khoản của một bác sĩ sản khoa, người chồng đã đăng ký vào phòng sinh cùng vợ theo dịch vụ hỗ trợ sinh có người thân đồng hành - một hình thức ngày càng được nhiều bệnh viện phụ sản khuyến khích vì lợi ích tâm lý cho sản phụ.

Bài chia sẻ của bác sĩ trên MXH

Tuy nhiên, ngay khi ca mổ lấy thai bắt đầu thì người chồng đã ngất xỉu. Tình huống này khiến các bác sĩ gây mê hồi sức – vốn đang tập trung theo dõi sản phụ - phải ngay lập tức cấp cứu cho người chồng.

Trường hợp hy hữu này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, không ít người còn để lại những bình luận hài hước như: "Bà vợ mổ xong thấy cảnh này chắc bả cười tét luôn đường chỉ may", "Thế mới biết phụ nữ can đảm hơn các ông nhiều", "Gần giống béo nhà em anh à. Vợ mổ mà mặt anh i xanh xao lắm"...

Vì sao nhiều ông bố lại ngất khi vào phòng sinh?

Những trường hợp các ông bố ngất khi vào phòng sinh cùng vợ không phải là hiếm gặp. Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh ông bố ngất lịm ngay giây phút con gái chào đời tại Brazil cũng đã thu hút hơn 20 triệu lượt xem. Theo chia sẻ thì vào đúng thời điểm em bé chào đời, người cha bất ngờ ngất lịm. Khi đó, anh đang nắm chặt tay vợ, thì đột ngột mất ý thức.

Một ông bố ngất lịm ngay giây phút con gái chào đời tại Brazil.

Trước đó, một tình huống tương tự từng xảy ra tại một bệnh viện tại Anh vào năm 2018. Theo tờ Independent (Anh), thời điểm người vợ nhập viện sinh con, anh chồng luôn túc trực bên cạnh.

Tuy nhiên, tới giây phút cuối khi con gái đầu lòng của cặp đôi chào đời, người chồng đột ngột ngất xỉu và ngã đập đầu xuống đất khiến đội ngũ y tế nhanh chóng chuyển anh tới phòng cấp cứu.

Trong y khoa, hiện tượng này có tên gọi là ngất do phản xạ phế vị, xảy ra khi hệ thần kinh phản ứng quá mức với một kích thích mạnh về cảm xúc hoặc thị giác - chẳng hạn cảnh mổ, máu, hoặc căng thẳng tâm lý cao độ. Phản xạ này khiến nhịp tim chậm lại đột ngột, mạch máu giãn ra, huyết áp tụt nhanh, dẫn đến thiếu máu não thoáng qua và ngất xỉu.

Đây không phải là hiện tượng hiếm trong sản khoa. Nhiều nghiên cứu và thống kê tại các bệnh viện phụ sản trên thế giới cho thấy một tỷ lệ không nhỏ người chồng có biểu hiện choáng, hoa mắt, thậm chí ngất khi chứng kiến vợ sinh, đặc biệt là trong các ca mổ lấy thai - nơi yếu tố hình ảnh (dao mổ, máu, thao tác phẫu thuật) tác động mạnh hơn so với sinh thường.

Các yếu tố thường gặp làm tăng nguy cơ ngất ở người chồng gồm:

Căng thẳng và lo lắng kéo dài trước và trong cuộc sinh, đặc biệt với người lần đầu làm cha.

Nhịn ăn, mất ngủ, đứng lâu trong phòng mổ khiến cơ thể mệt mỏi, hạ đường huyết.

Sợ máu, sợ kim tiêm, sợ cảnh phẫu thuật - một phản ứng bản năng khá phổ biến.

Phòng mổ kín, nhiệt độ thấp, mùi thuốc sát khuẩn cũng có thể là tác nhân góp phần.

Ảnh được BS chia sẻ trên MXH

Khuyến cáo: Gia đình cần có sự cân nhắc và chuẩn bị trước khi quyết định cùng vào phòng sinh

Theo chia sẻ của bác sĩ, các bệnh viện hiện nay nhìn chung rất ủng hộ việc để người thân, đặc biệt là người chồng, đồng hành cùng sản phụ trong những khoảnh khắc thiêng liêng đón con chào đời. Sự hiện diện của người chồng không chỉ mang ý nghĩa tinh thần lớn với sản phụ mà còn giúp gắn kết tình cảm gia đình ngay từ giây phút đầu tiên.

Tuy vậy, các bác sĩ cũng khuyến cáo gia đình cần có sự cân nhắc và chuẩn bị trước khi quyết định vào phòng sinh, đặc biệt là với ca mổ lấy thai:

Ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ trước giờ vợ vào phòng sinh, tránh nhịn đói hoặc thức khuya trước đó.

Tìm hiểu trước quy trình sinh/mổ để có sự chuẩn bị tâm lý, giảm bớt yếu tố bất ngờ.

Thông báo với nhân viên y tế nếu bản thân từng có tiền sử sợ máu, sợ kim tiêm, hoặc từng ngất trong các tình huống y tế trước đây.

Đứng hoặc ngồi ở vị trí phù hợp, tránh nhìn trực diện vào vùng phẫu thuật nếu cảm thấy không sẵn sàng.

Báo ngay với ê-kíp nếu cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn để được hỗ trợ kịp thời, tránh ngã gây chấn thương.

Câu chuyện người chồng ngất xỉu khi vợ sinh, dù khiến nhiều người bật cười vì sự dễ thương, đáng yêu, nhưng cũng là lời nhắc nhở thiết thực: Phòng sinh, phòng mổ là môi trường y tế đặc biệt, đòi hỏi sự chuẩn bị cả về thể chất lẫn tinh thần, không chỉ với sản phụ mà cả với người đồng hành.

Việc gia đình được ở bên nhau trong khoảnh khắc đón con chào đời là điều đáng trân trọng và nên được khuyến khích. Nhưng để khoảnh khắc ấy trọn vẹn và an toàn cho tất cả mọi người, sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào phòng sinh là điều không thể xem nhẹ.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: phunumoi.net.vn