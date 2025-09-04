Người đàn ông hứa chạy án ma túy, nhận 1,5 tỉ đồng xong bỏ trốn

Lê Văn Uyển tại cơ quan công an - Ảnh: THANH TUẤN

Ngày 4-9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Uyển (63 tuổi, ở xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó ngày 27-8, bà Đ.T.M. (ở xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai) đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị Lê Văn Uyển lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng, hứa chạy án cho chồng là ông L.T.N. hiện đang bị tạm giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an phường Âu Lâu, nơi xảy ra vụ việc khẩn trương vào cuộc điều tra.

Đến 17h ngày 1-9, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ Lê Văn Uyển.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Uyển khai nhận, lợi dụng việc ông L.T.N. bị tạm giam, Uyển đã liên lạc với bà M., hứa hẹn sẽ chạy án giúp với số tiền 1,5 tỉ đồng.

Do chủ quan, bà M. liền đồng ý và chuẩn bị 1,5 tỉ đồng, chờ ngày chuyển tiền theo giao hẹn.

Ngày 27-8, Lê Văn Uyển đã hẹn bà M. tại khu vực chợ Bách Lẫm (phường Âu Lâu) để nhận tiền.

Sau khi lừa lấy được 1,5 tỉ đồng từ nạn nhân, Uyển nhanh chóng bỏ trốn.

Tác giả: Thanh Tuấn - Chí Tuệ

Nguồn tin: tuoitre.vn