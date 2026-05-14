Hé lộ sự thật kinh hoàng: Bạn đang hít phải gì mỗi đêm từ điều hòa?

Đêm hè oi bức, hàng triệu gia đình Việt chọn cách ngủ ngon lành dưới làn gió mát rượi của chiếc điều hòa. Thế nhưng, đằng sau sự sảng khoái ấy là một sự thật ít ai ngờ tới: Mỗi hơi thở sâu của bạn có thể đang đưa hàng triệu vi sinh vật từ một "ổ bệnh" di động vào thẳng phổi.

Bạn đã hít phải những gì sau một đêm nằm máy lạnh?

"Ổ vi khuẩn" gấp 30 lần bồn cầu

Theo các nghiên cứu về chất lượng không khí trong nhà, một chiếc điều hòa không được bảo trì sau một năm sử dụng có thể chứa lượng vi khuẩn cao gấp 10 lần giẻ lau nhà và "kinh khủng" hơn là gấp 30 lần bồn cầu. Câu hỏi đặt ra là tại sao thiết bị chúng ta tin tưởng nhất để giải nhiệt mỗi đêm lại đang âm thầm "trả thù" sức khỏe của cả gia đình?

Trao đổi về vấn đề này, các chuyên gia môi trường cho biết chiếc điều hòa bẩn thực chất là một "máy lọc ngược". Thay vì làm sạch, nó luân chuyển các tác nhân gây hại khắp phòng:

- Bụi mịn & PM2.5: Lớp lưới lọc bị lấp đầy bởi bụi mịn, lông thú cưng và phấn hoa, tạo thành một lớp màng dày đặc cản trở khí sạch.

- "Đại bản doanh" của nấm mốc: Môi trường ẩm ướt tại dàn lạnh và khay nước ngưng là điều kiện lý tưởng để nấm mốc sinh sôi. Khi máy hoạt động, các hạt nấm mốc li ti sẽ theo luồng gió phát tán, xâm nhập vào đường hô hấp.

- Đội quân vi khuẩn nguy hiểm: Các xét nghiệm mẫu bụi trong điều hòa bẩn đã tìm thấy sự hiện diện của tụ cầu vàng (Staphylococcus), trực khuẩn và Acinetobacter – những tác nhân gây viêm nhiễm nghiêm trọng.

Chuyên gia kỹ thuật điện lạnh nhận định: "Điều hòa bẩn không khác gì một chiếc quạt gió thổi trực tiếp vi khuẩn và nấm mốc vào phổi bạn. Bạn không chỉ hít khí lạnh, bạn đang hít phải chất thải của vi sinh vật".

Hậu quả từ những hơi thở "độc hại"

Các bác sĩ chuyên khoa hô hấp cảnh báo, vào mùa nắng nóng, số ca nhập viện vì viêm đường hô hấp tăng mạnh, mà nguyên nhân phần lớn đến từ việc lạm dụng điều hòa bẩn.

- Triệu chứng ngắn hạn: Ho khan, sổ mũi, đau họng triền miên và cảm giác mệt mỏi, đau đầu sau khi thức dậy. Đây chính là biểu hiện của "Hội chứng bệnh tòa nhà" (Sick Building Syndrome - SBS).

- Hệ lụy dài hạn: Đối với trẻ em và người già, việc hít phải nấm mốc lâu ngày có thể dẫn đến hen suyễn mãn tính, viêm phổi nặng và các bệnh dị ứng da nghiêm trọng.

Tại Việt Nam, khí hậu nóng ẩm đặc trưng càng khiến tình trạng này trở nên nghiêm trọng. Thói quen chỉ gọi thợ khi máy hỏng hoặc có mùi lạ, kết hợp với việc đóng kín cửa phòng khiến không khí không được lưu thông, vô tình biến căn phòng thành một chiếc "hộp nuôi cấy vi khuẩn" khổng lồ.

Hãy chủ động bảo vệ bản thân

Để bảo vệ sức khỏe gia đình, các chuyên gia khuyến nghị quy trình bảo dưỡng định kỳ nghiêm ngặt:

- Lưới lọc: Nên tự tháo ra và rửa sạch bằng nước mỗi 2 - 4 tuần/lần. Đây là việc đơn giản nhất ai cũng có thể làm được.

- Vệ sinh chuyên sâu: Thuê dịch vụ vệ sinh dàn lạnh, dàn nóng và khay nước định kỳ 3 - 6 tháng/lần.

Nên vệ sinh lưới lọc định kỳ.

Dấu hiệu nhận biết máy lạnh đã quá bẩn:

- Phòng có mùi hôi, ẩm mốc ngay khi vừa bật máy.

- Gió thổi ra yếu, không mát sâu dù đã hạ nhiệt độ.

- Máy có hiện tượng chảy nước hoặc đóng tuyết ở dàn lạnh.

Đừng chờ đến khi cơ thể lên tiếng bằng những cơn ho hen mới kiểm tra chiếc điều hòa. Một lần vệ sinh định kỳ không chỉ giúp máy chạy bền hơn, tiết kiệm điện hơn mà quan trọng nhất là cứu cả gia đình khỏi hàng loạt rắc rối sức khỏe tiềm tàng. Hãy biến chiếc điều hòa thành lá phổi xanh thực sự cho ngôi nhà của bạn.

Tác giả: An An - Tổng hợp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn