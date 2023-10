HĐND tỉnh Nghệ An và HĐND thủ đô Viêng Chăn tọa đàm trao đổi kinh nghiệm

Các đồng chí: Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lam - phoy Sỉ-ặc-khả-chan - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thủ đô Viêng Chăn đồng chủ trì tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Sở­­­, ban, ngành của tỉnh Nghệ An và thủ đô Viêng Chăn.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Cao Tiến Trung – Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh Nghệ An đã trao đổi kinh nghiệm về giám sát công tác đầu tư công và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An; kinh nghiệm xây dựng, thẩm tra, ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An; kinh nghiệm giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã ban hành.

Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Cao Tiến Trung trao đổi kinh nghiệm trong thẩm tra, ban hành các Nghị quyết

Trong những năm vừa qua, hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An đã có nhiều đổi mới về phương thức, cách thức tổ chức hoạt động. Hiệu lực, hiệu quả được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 15 kỳ họp HĐND tỉnh (trong đó có 10 kỳ họp chuyên đề), ban hành 247 Nghị quyết đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Các Nghị quyết khi được ban hành triển khai thực hiện đã góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau các kỳ họp HĐND tỉnh được duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết của HĐND đi vào thực tiễn cuộc sống…

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, để góp phần thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư tại tỉnh, HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết về cơ chế, chính sách như: Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 ban hành Quy định một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Quy trình ban hành các Nghị quyết được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các chính sách này ban hành đã có tác động tích cực thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư tại tỉnh Nghệ An. Việc giám sát triển khai thực hiện các nghị quyết được các đại biểu, các Ban HĐND tỉnh thực hiện thường xuyên.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, năm 2021, HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau cuộc giám sát, công tác quản lý các dự án đầu tư đã có những chuyển biến rõ rệt, hằng năm tỉnh đã lập các Đoàn kiểm tra để kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án…

Để không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh bám sát yêu cầu, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định, nhiều Nghị quyết quan trọng, phù hợp với thực tiễn đã được ban hành và phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Hằng năm, ngay từ đầu năm Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các Ban chịu trách nhiệm thẩm tra đối với từng dự thảo Nghị quyết, từ đó các Ban đã chủ động tiếp cận, tham gia ngay từ đầu với UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trong quá trình soạn thảo các dự thảo Nghị quyết; chủ động tiến hành các cuộc khảo sát thực tế để nắm bắt thông tin từ thực tiễn phục vụ cho công tác thẩm tra. Việc tiến hành thẩm tra được thực hiện ngay khi đã có đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định, chú trọng đổi mới cách thức thẩm tra theo hướng dành cho các đại biểu dự họp nêu vấn đề, chất vấn, trao đổi; báo cáo thẩm tra mang tính phản biện cao, thể hiện rõ quan điểm của Ban về những nội dung thẩm tra, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung và phương án xử lý của Ban thẩm tra đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Đồng chí Hồ Sỹ Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu trao đổi về cơ cấu tổ chức và cách thức hoạt động của HĐND cấp huyện

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh thực hiện rà soát chặt chẽ việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sau thẩm tra. Việc điều hành thảo luận, thông qua dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh phát huy được dân chủ, tập trung trí tuệ trong thảo luận, trình bày quan điểm, ý kiến về những vấn đề cần quyết nghị; đồng thời, đã huy động trách nhiệm của lãnh đạo các Sở, ngành liên quan trong việc tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của đại biểu về các dự thảo Nghị quyết để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của các đại biểu…

Thành viên đoàn công tác HĐND thủ đô Viêng Chăn trao đổi về số lượng đại biểu HĐND cấp huyện

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận về mối quan hệ giữa HĐND các cấp và UBND các cấp trong việc thực hiện các Nghị quyết; số lượng đại biểu HĐND cấp huyện như thế nào là phù hợp; số lượng đại biểu HĐND chuyên trách và số lượng đại biểu HĐND kiêm nhiệm; quy trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; nguồn kinh phí cho các hoạt động của HĐND; việc huy động các nguồn lực trong dân để thực hiện các dự án…;

Đ/c Lam - phoy Sỉ-ặc-khả-chan - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thủ đô Viêng Chăn phát biểu

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Lam - phoy Sỉ-ặc-khả-chan - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thủ đô Viêng Chăn cảm ơn những thông tin, những bài học kinh nghiệm mà HĐND tỉnh Nghệ An đã chia sẻ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thủ đô Viêng Chăn. Thông qua buổi tọa đàm sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa HĐND tỉnh Nghệ An và HĐND thủ đô Viêng Chăn nói riêng, tỉnh Nghệ An và thủ đô viêng Chăn nói chung.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thủ đô Viêng Chăn đề nghị trong thời gian tới, Sở Ngoại Vụ, Văn phòng HĐND 2 tỉnh sẽ tiếp tục khâu nối để có thêm nhiều hoạt động trao đổi thông tin giữa 2 bên.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An mong muốn được học hỏi những kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của HĐND thủ đô Viêng Chăn. Bên cạnh tổ chức trao đổi thông tin trực tiếp thì khi gặp những nội dung còn vướng mắc có thể trao đổi thông qua Văn phòng HĐND của 2 bên.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho biết, buổi tọa đàm giữa HĐND 2 bên là hoạt động đầu tiên thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Bí thư Thủ đô Viêng Chăn trong việc tổ chức trao đổi thông tin giữa các cơ quan cùng cấp hai tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thống nhất giao Văn phòng HĐND, Sở Ngoại vụ 2 bên tiếp tục khâu nối để tổ chức các hoạt động trao đổi.

HĐND tỉnh Nghệ An và HĐND thủ đô Viêng Chăn ­­­trao tặng quà lưu niệm

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn