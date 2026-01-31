HĐND tỉnh khóa XVIII tổng kết nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kỷ niệm 80 năm Ngày bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa I

Tham dự có đồng chí Trần Đức Thuận - Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV; đại diện Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An, tham dự có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh qua các thời kỳ, các đại biểu HĐND tỉnh, nguyên đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương.

*/ Trước giờ diễn ra hội nghị chính thức, Đoàn Đại biểu đã làm lễ dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Đoàn Đại biểu dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu dâng hoa lên tượng đài Bác

Đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ công lao vĩ đại Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn Đại biểu chụp hình lưu niệm dưới chân tượng Bác Hồ

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 06/01/1946 diễn ra cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trên cả nước để bầu ra Quốc hội khóa I. Ở Nghệ An, ngày 24/02/1946, đông đảo cử tri trên địa bàn tỉnh đã đi bỏ phiếu để bầu ra HĐND tỉnh khóa đầu tiên. Sự kiện cử tri bầu ra Quốc hội, HĐND đầu tiên - cơ quan đại diện cho quyền lực của mình trong bộ máy Nhà nước đánh dấu sự phát triển về thể chế dân chủ của Nhà nước Việt Nam mới, khẳng định “Quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân”.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Khẳng định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

Từ ngày bầu cử HĐND tỉnh khóa đầu tiên đến nay, HĐND tỉnh Nghệ An đã trải qua 18 khóa. Trên chặng đường 80 năm qua, ở mỗi giai đoạn lịch sử, HĐND tỉnh đã không ngừng nỗ lực khẳng định vai trò, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu chào mừng hội nghị

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND tỉnh khóa XVIII là một nhiệm kỳ đặc biệt, hoạt động trong bối cảnh đối mặt với nhiều thử thách do tác động của dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp, việc sắp xếp tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu khối lượng công việc lớn với tiến độ nhanh.

Trong bối cảnh đó, HĐND tỉnh đã khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp, công khai, dân chủ, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh và giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh đã tổ chức nhiều kỳ họp, trong đó linh hoạt tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; ban hành nhiều Nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai các chương trình, đề án trọng điểm. Nhiều cơ chế, chính sách đặc thù được thông qua đã góp phần khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của HĐND tỉnh; UBND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với HĐND tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới

Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh được đổi mới theo hướng có trọng tâm, chuyên sâu và hiệu quả, chú trọng giám sát những vấn đề bức thiết liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Qua giám sát đã chỉ rõ được những hạn chế và đưa ra kiến nghị giải pháp khắc phục góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Kết quả giám sát của HĐND tỉnh là một kênh cung cấp thêm thông tin quan trọng để Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nắm bắt và đề ra những chủ trương lãnh đạo đúng đắn, sát thực tiễn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phan Sỹ Cường tham luận “Việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026”

Các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, nắm bắt ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và kịp thời chuyển tải đến nghị trường kỳ họp, đồng thời theo đuổi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Thu Hương phát biểu

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng là cơ quan tiên phong chuyển đổi số trong tổ chức kỳ họp và hoạt động thường xuyên. Công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp có nhiều chuyển biến, phản ánh đầy đủ, kịp thời hoạt động của cơ quan dân cử, việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Đổi mới trong tư duy và hành động nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, sự đóng góp tích cực của HĐND tỉnh trong thời gian qua đối với sự phát triển của tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Nhiệm kỳ HĐND tỉnh 2021- 2026 khép lại cũng là thời điểm Đại hội lần thứ XIV của Đảng vừa diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội khẳng định ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, Đảng bộ tỉnh Nghệ An xác định mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 – 2030 đạt từ 12% trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 12% năm; đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia; năm 2045 trở thành tỉnh phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, có thu nhập cao.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong 80 năm qua, với tinh thần đổi mới trong tư duy và hành động; đồng thời vừa kế thừa kết quả, bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, vừa phải đổi mới để phù hợp với tình hình, bối cảnh mới.

Trên tinh thần đó, đồng chí đề nghị HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện và kỳ vọng ngày càng cao của cử tri và Nhân dân. Nâng cao hiệu quả thực chất các hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn và giải trình; tập trung vào những vấn đề lớn, bức xúc, được cử tri và Nhân dân quan tâm; gắn giám sát với trách nhiệm giải trình, khắc phục hạn chế, yếu kém, qua đó góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước của tỉnh.

Nhiệm vụ trước mắt, HĐND tỉnh cần tập trung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, toàn diện các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tự hào về những đóng góp trong suốt 80 năm, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt trọng trách được giao, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ công chức làm công tác hội đồng trong thời gian qua. Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, nhận thức sâu sắc sứ mệnh và trách nhiệm của mình trước sự phát triển của tỉnh nhà, của đất nước và trước Nhân dân; kế thừa và phát huy thành quả vẻ vang 80 năm, qua tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, HĐND tỉnh khóa XVIII xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ; đồng thời kiến nghị HĐND tỉnh nhiệm kỳ tới với một số nội dung.

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2026) và chuẩn bị bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, thay mặt HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc đến các đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công, năm mới, thắng lợi mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

Dịp này, có 14 tập thể và 53 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 35 kỳ họp (trong đó có 25 kỳ họp chuyên đề) để quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách của địa phương liên quan đến công tác quản lý đất đai, đầu tư dự án trọng điểm, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ; tổ chức 31 cuộc giám sát chuyên đề; trung bình mỗi năm tổ chức 02 phiên giải trình. HĐND tỉnh đã ban hành 592 nghị quyết, gồm có 167 nghị quyết quy phạm pháp luật, 425 nghị quyết cá biệt. Trong nhiệm kỳ, các đại biểu HĐND tỉnh đã nhận được 1.099 ý kiến, kiến nghị của cử tri...



Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn