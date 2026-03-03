Người phụ nữ cứu 2 thanh niên khỏi chết đuối

Ngày 3-3, UBND xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa tổ chức khen thưởng đột xuất chị Nguyễn Thị Quế (SN 1978, trú thôn Diên Bình 3) vì đã có hành động dũng cảm cứu 2 thanh niên bị đuối nước.

Trước đó, vào chiều 18-2, nhóm 5 thanh niên trú tại các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đã rủ nhau chèo thuyền chơi trên sông thuộc thôn Diên Bình 3, xã Đăk Tô. Khi thuyền cách bờ khoảng 200 m, anh Phạm Chí T. (SN 2000, trú thôn Diên Bình 3, xã Đăk Tô) và anh Võ Thành V. (SN 2001, trú thôn Kon Tu Dốp 2, tại xã Đăk Tô) nhảy xuống sông bơi.

Hành động cứu 2 thanh niên của chị Quế góp phần lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp trong đời sống xã hội

Sau khi bơi được khoảng 10 m, phát hiện anh Võ Thành V. có dấu hiệu đuối nước, anh Phạm Chí T. quay lại ứng cứu. Do hoảng loạn nên Võ Thành V. đã đè anh Phạm Chí T. xuống khiến cả 2 chới với giữa dòng.

Thấy vậy, anh Nguyễn Tấn Đ. (SN 1999, trú xã Đăk Tô) đã nhảy xuống cứu, đưa Võ Thành V. vào bờ nhưng được một đoạn thì đuối sức. Còn anh Phạm Chí T. tự bơi vào bờ.

Phát hiện sự việc, chị Nguyễn Thị Quế đã nhanh chóng chèo thuyền ra vị trí 3 thanh niên đang chới với, đưa được anh Đ. và anh V. vào bờ an toàn.

Khi chị Quế quay lại cứu T. thì anh đã mất tích. Đến sáng 21-2, thi thể anh T. đã được lực lượng chức năng tìm thấy, bàn giao cho gia đình mai táng.

Trước hành động dũng cảm, kịp thời cứu người trong tình huống nguy hiểm của chị Quế, lãnh đạo UBND xã Đăk Tô đã trao giấy khen nhằm biểu dương tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của chị.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động