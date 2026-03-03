Sập hầm ở Ghana, nhiều người thiệt mạng

Ông Kwadwo Boakye, Chánh thanh tra kiêm người phát ngôn Cảnh sát khu vực Ahafo, thông báo vụ việc xảy ra tại cộng đồng Atta ne Atta thuộc huyện Nam Asutifi ở Ahafo. Lực lượng chức năng đã tìm thấy 9 thi thể, tất cả đều là nam giới.

Cảnh sát đã triển khai các đội cứu hộ cùng máy xúc để tìm kiếm người sống sót hoặc những nạn nhân khác, song không phát hiện thêm thi thể nào. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ sập hầm mỏ trên.

Trong khi đó, ở Nam Phi, ít nhất 6 người thiệt mạng, 1 người bị thương trong vụ sập tòa nhà 2 tầng ở Khu Thương mại Amethyst 6, ngoại ô Ormonde, phía Nam thành phố Johannesburg. Hiện vẫn còn 2 người bị mắc kẹt và 3 người mất tích trong vụ sập nhà.

Ủy viên Hội đồng thành phố Johannesburg phụ trách an ninh công cộng, ông Mgcini Tshwaku mô tả vụ việc này là “thảm khốc”. Báo cáo sơ bộ cho thấy tấm bê tông trần tầng 1 bị sập gây hư hại cấu trúc nghiêm trọng.

Cũng theo ông Tshwaku, ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường. Hiện các đội cứu hộ đang khẩn trương làm việc để giải cứu nạn nhân.

Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.

Cùng ngày, truyền thông Nam Phi đưa tin ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích sau khi một tàu kéo của Nigeria bị chìm ở ngoài khơi bờ biển nước này tối 28/2.

Con tàu này, được xác định là LEO, chở 18 người và ban đầu đến Nam Phi để sửa chữa. Theo báo cáo, tàu kéo đang trên đường trở về Lagos (Nigeria) thì bị mắc cạn trong điều kiện thời tiết bão tố cách bờ biển khoảng 18 hải lý. 12 người đã được cứu sống khỏi vùng biển động và được đưa đến Gqeberha, trước đây gọi là Port Elizabeth.

Cơ quan An toàn hàng hải Nam Phi đang dẫn đầu các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ 5 thành viên thủy thủ đoàn mất tích.

Tác giả: Mạnh Hùng - Hồng Minh

Nguồn tin: baotintuc.vn